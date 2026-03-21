2 sân bay Việt nhảy vọt trong Top 100 tốt nhất thế giới hiện đại cỡ nào?

Theo danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71, tăng 8 bậc so với vị trí 79 của năm 2025. Ảnh: ACV
Đây cũng là lần thứ 8 sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu. Ảnh: Noibaiairport
Với vị trí 71, sân bay Nội Bài đã vượt qua nhiều trung tâm hàng không lớn hàng đầu thế giới như sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (Trung Quốc) - xếp vị trí 82 và sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) - xếp thứ 85. Ảnh: Noibaiairport
Sự thăng hạng của sân bay quốc tế Nội Bài gắn với việc nâng cấp hạ tầng và cải thiện trải nghiệm hành khách. Ảnh: Noibaiairport
Những năm gần đây, sân bay Nội Bài tập trung cải tạo, mở rộng các khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga hành khách, giúp tối ưu hóa không gian và nâng cao công suất khai thác, đảm bảo sự thông suốt ngay cả trong những giai đoạn cao điểm. Ảnh: Noibaiairport
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình điều phối khai thác A-CDM, góp phần tăng hiệu quả vận hành, cải thiện tỷ lệ đúng giờ và giảm tiêu hao nhiên liệu. Ảnh: Noibaiairport
Các dịch vụ tự động như kiosk tự làm thủ tục, cổng kiểm soát tự động (autogate) giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển. Ảnh: Noibaiairport
Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài đã hoàn thành dự án mở rộng, nâng công suất từ 10 lên 15 triệu hành khách/năm. Ảnh: Báo Chính phủ
Trong khi đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng 9 bậc, từ vị trí 84 lên 75 trong bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất toàn cầu. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Nhờ tích hợp công nghệ hiện đại, nhà ga quốc tế T2 của sân bay Đà Nẵng đã đạt chứng nhận 5 sao của Skytrax trong hai năm liên tiếp. Ảnh: Znews
Sân bay Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, phần mềm quản lý dữ liệu sân bay, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot AI hỗ trợ thông tin...góp phần tối ưu hóa công tác điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: TTXVN
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn