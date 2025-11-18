Thời gian:
Nhậu hơn 9 tiếng đồng hồ rồi ra đập Cầu Đôi “đùa giỡn”, bị đuối nước

Sau khi nhậu hơn 9 tiếng đồng hồ cùng nhóm bạn, M. và một người phụ nữ xuống khu vực đập Cầu Đôi “đùa giỡn”. M. không may bị trượt chân rơi xuống kênh đuối nước tử vong…

Chiều tối 17/11, Công an phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể người đàn ông tên M. (SN 1985) cho người thân về lo hậu sự.

Các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, M. cùng một số bạn ra khu vực trụ Cầu Đôi bày đồ ra nhậu. Sau 9 tiếng say sưa, đến khoảng 16h, M. cùng một người phụ nữ tên T. ra khu vực đập cầu Đôi chơi, sau đó đùa giỡn khiến M. rơi xuống kênh.

M. được tìm thấy nhưng không qua khỏi.

Lúc này một số công nhân đang thi công khắc phụ sự cố bể bờ bao đập Cầu Đôi phát hiện vụ việc đã hỗ trợ lặn mò tìm kiếm và đưa được M. lên bờ, tuy nhiên M. đã tử vong.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Một công nhân tham gia lặn mò tìm kiếm M. cho hay: “M. không biết bơi lại nhậu say nên khi rơi xuống đuối sức và chìm nhanh. Anh em công nhân lặn tìm được đưa lên bờ hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được!”.

Công an phường An Phú Đông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đưa thi thể M. vào bệnh viện khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn

