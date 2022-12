Nhật Bản: Bị phạt 2 năm tù vì không đeo khẩu trang trên máy bay

Máy bay của Hãng hàng không Peach Aviation. (Nguồn: Kyodo)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Tòa án quận Osaka của Nhật Bản vừa tuyên án 2 năm tù đối với Junya Okuno, 36 tuổi, vì những rắc rối xuất phát từ việc anh này từ chối đeo khẩu trang trên chuyến bay của Hãng hàng không Peach Aviation, khiến máy bay phải hạ cánh đột xuất.

Okuno, cựu nhân viên của một trường đại học, đã bị cáo buộc cản trở công việc kinh doanh và gây thương tích cho một tiếp viên hàng không.

Các công tố viên đã đề nghị mức án 4 năm tù giam. Tại phiên xét xử, Chủ tọa phiên tòa Jun Oyori cho rằng Okuno đã có hành động gây mất an toàn chuyến bay và phạm tội hành hung.

Trong khi đó, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Nhật Bản khi kỳ nghỉ Năm mới đang tới gần.

Ngày 15/12, nước này ghi nhận thêm 190.383 ca mắc COVID-19, tăng 41.700 ca so với một tuần trước đó, và 265 ca tử vong do COVID-19. Số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo tăng 3.900 ca so với một tuần trước đó lên 18.812 ca./.

Tác giả: Đào Thanh Tùng

