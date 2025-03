Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Cũng theo ông Lực, vụ việc xảy ra từ ngày 11/2 và cơ quan Công an đã thụ lý giải quyết vụ việc. Thời điểm từ đó đến nay đã lâu nhưng không hiểu sao đến nay lại có clip lan truyền trên mạng xã hội. Về kết quả xử lý vụ việc, ông Lực cho biết cơ quan Công an đang làm việc, địa phương chưa nắm được kết quả xử lý cuối cùng.

Chị T. bị đánh tại Trạm Y tế xã Kon Thụp (Ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Quân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp xác nhận, nhân viên y tế bị đánh là chị L.T.T.T. Sau khi bị đánh, chị T. bị đa chấn thương vùng đầu, vai và ngực.

Ông Quân cho biết thêm, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Trạm y tế có tiếp nhận 3 người đàn ông say rượu vào sơ cấp cứu do bị ngã. Trong đó, 2 người bị thương nhẹ và một người bị thương ở vùng đầu. Trường hợp người bị thương vùng đầu cần chụp phim, vượt khả năng của đơn vị nên nhân viên hướng dẫn lên tuyến trên. Tuy nhiên, những người này không đồng ý dẫn đến cãi nhau. Sau đó, nhóm người này lao vào đánh nhân viên y tế, gây thương tích.

Theo camera ghi lại, khoảng 18h5’ ngày 11/2, tại Trạm Y tế xã Kon Thụp xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 1 phụ nữ và nhóm 3 người đàn ông. Khi người phụ nữ cầm dép đánh trả thì bị nhóm người đàn ông này dùng tay, chân đấm đá liên tục vào người phụ nữ.

Đến tối 3/3, clip này được đăng tải lên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ, bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn