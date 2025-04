Nhân viên nữ tử vong bất thường trong cửa hàng buôn bán nệm

Tối 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đưa thi thể nạn nhân T.T.K.N. (SN 2000, quê Bình Dương) vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện nữ nhân viên 25 tuổi tử vong.

Trước đó khoảng 14h cùng ngày, chủ cửa hàng bán nệm số 41 nằm ven quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An đến cửa hàng kiểm tra thì phát hiện nhân viên vẫn chưa mở cửa hàng để bán. Đập cửa, gọi điện thoại liên tục nhưng nhân viên nữ tên K. bên trong vẫn không bắt máy nên chủ cửa hàng sinh nghi báo với Công an.

Khi cánh cửa được mở lên, mọi người hoảng hốt khi phát hiện nhân viên nữ tên K.tử vong bên trong cửa hàng. Qua khám nghiệm ban đầu, cửa hàng không bị xáo trộn, tài sản không bị mất, trên người nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động.

Công an tỉnh Long An đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể K. cho người nhà đem về lo hậu sự.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn