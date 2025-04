Người đàn ông bán thuốc nam tử vong bất thường trên ghe

Ngày 14/4, UBND xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản và thi thể ông Đ.V.C. (SN 1966, quê An Giang) cho người nhà đưa về tổ chức mai táng.

Chiếc ghe vừa là nơi ở và phương tiện mưu sinh của ông C. hơn 15 năm qua.

Trước đó, một thanh niên ngồi câu cá ở kênh Chà (đoạn thuộc ấp 1, xã hữu Thạnh) phát hiện chiếc ghe của ông C. neo đậu nơi đây nên gọi ông C. ra ngồi chơi. Tuy nhiên gọi nhiều lần không thấy người trên ghe trả lời, nam thanh niên tò mò xuống ghe kiểm tra thì phát hiện ông C. đã tử vong nên gọi điện báo Công an.

Bình thường ông C. cho ghe trôi tự do trên kênh Chà, ai gọi mua thuốc nam thì ông mới dừng ghe lại.

Tại hiện trường Công an không phát hiện dấu hiệu nạn nhân bị sát hại, tài sản bên trong ghe vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài các toa thuốc nam, dược liệu trên ghe, Công an xã còn phát hiện nhẫn vàng và dây chuyền vàng, qua giám định đây là vàng giả. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông C. được bàn giao cho người nhà.

Được biết chiếc ghe mà ông C. dùng vừa làm phương tiện mưu sinh vừa là nơi ở của ông C. hơn 15 năm nay. Ông C. sống một mình hàng ngày thả trôi ghe dọc kênh Chà buôn bán thuốc nam.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn