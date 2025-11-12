Nhân viên ngân hàng làm khống giấy nhận nợ, rút 5 tỉ của khách hàng, lãnh 16 năm tù

Bị cáo Dương Quang Mẫn - Ảnh: A.X.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 9-2021, Dương Quang Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh tại Tân Bình, được phân công tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ của khách hàng vay.

Trong thời gian làm việc tại đây, Mẫn quen biết vợ chồng ông Trần An Lập, bà Trần Thị Phương Trang.

Ngày 12-12-2019, do có nhu cầu vay vốn kinh doanh, ông Lập và bà Trang ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng để vay số tiền 3,5 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là nhà đất tại số 61 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình (cũ). Hồ sơ cấp tín dụng do Mẫn giải quyết và đã được ông Phạm Đăng Tuấn - Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát, kiêm Phó giám đốc chi nhánh Tân Bình của ngân hàng phê duyệt.

Ngày 21-9-2020, ông Lập và bà Trang ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng nêu trên, sửa đổi hạn mức tín dụng lên 5 tỉ đồng và chưa thực hiện giải ngân tiền vay.

Đến tháng 6-2021, do đang nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả và trong thời gian quản lý hồ sơ tín dụng, Mẫn biết được ông Lập, bà Trang chưa giải ngân tiền vay vốn nên đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của ông Lập nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.

Do đó, Mẫn đã liên hệ với bạn là Võ Ngọc Hùng nói Hùng cung cấp số tài khoản ngân hàng cho Mẫn để khách hàng giải ngân tiền, sau khi nhận được tiền thì chuyển lại cho Mẫn để gửi cho khách hàng, Hùng không nghi ngờ gì nên đã cung cấp tài khoản cho Mẫn.

Sau khi có được thông tin tài khoản ngân hàng của Hùng, Mẫn tự lập giấy nhận nợ, nội dung ông Trần An Lập đề nghị giải ngân số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng nêu trên của Võ Ngọc Hùng, tự giả chữ ký, chữ viết họ tên Trần An Lập trên giấy nhận nợ này rồi trình hồ sơ cho ông Phạm Đăng Tuấn - Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát - xác nhận.

Sau đó, Mẫn đưa hồ sơ đã được duyệt cho bộ phận xử lý giao dịch tiến hành giải ngân số tiền trên.

Ngày 16-6-2021, Hùng nhận được 5 tỉ đồng rồi chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng của Mẫn. Cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Mẫn sử dụng toàn bộ để trả nợ cho nhiều người.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án nêu trên. Bên cạnh đó, về dân sự, tòa buộc Dương Quang Mẫn bồi thường 5 tỉ đồng cho người bị hại, số tiền này được thu hồi từ những cá nhân mà Mẫn chuyển tiền để trả nợ do số tiền này là do Mẫn phạm tội mà có.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn