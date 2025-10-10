Cựu nhân viên ngân hàng bị bắt sau 30 năm trốn nã

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, tên thường gọi Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sau 30 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Bích Thủy là cựu nhân viên Ngân hàng NN&PTNT huyện Thạch Hà (nay là Agribank Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trong quá trình công tác, Thủy đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân với tổng số 382.250.000 đồng.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Bích Thủy.

Từ tháng 2/1995 - tháng 8/1995, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995.

Ngày 4/10/1995, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Thủy về hành vi “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 5/10/1995, Cơ quan CSĐT tiếp tục ban hành quyết định truy nã đối với Thủy.

Sau khi bỏ trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương như: TP Nha Trang (Khánh Hòa), Kiên Giang cũ..., để che giấu tung tích, làm nhiều nghề tự do để sinh sống.

Đến năm 2004, Thủy chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh), tiếp tục làm thuê và thay tên đổi họ thành “Ngọc” nhằm tránh bị phát hiện.

Vừa qua, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xác định được nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Bích Thủy.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn