Nhan sắc vợ 3, kém 29 tuổi của “vua hài” từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm

Danh hài Bảo Chung là cái tên quen thuộc với khán giả cả nước với danh xưng “vua hài”.
Ông từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang sống hạnh phúc bên vợ 3 là ca sĩ Diệu Thắm, kém ông 29 tuổi. Cặp đôi có thêm một cậu con trai nay được 4 tuổi.
Tuy chênh lệch hơn 2 con giáp, nhưng vợ chồng Bảo Chung không có khoảng cách trong quan điểm, lối sống. Bà xã ông thấu hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của chồng.
Hiện vợ chồng Bảo Chung kinh doanh online bán cà phê và mở một tiệm cơm tấm ở Cần Giuộc, Long An (cũ). Nhờ danh tiếng, sự yêu thương của khán giả nên quán ăn của vợ chồng danh hài luôn đắt khách. Dù bận rộn với lịch diễn nhưng khi có thời gian rảnh, Bảo Chung vẫn dành thời gian phụ giúp vợ tại quán.
Vợ kém 29 tuổi của Bảo Chung có gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi tắn, hiền lành. Nam nghệ sĩ cho biết, vợ chính là hậu phương vững chắc để ông yên tâm cống hiến cho nghệ thuật, cho đam mê của mình.
Ở tuổi 70 nhưng “vua hài” vẫn vô cùng đắt show. Sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa ông và vợ không chỉ giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống, mà còn tạo nên những giây phút tràn đầy yêu thương.
Danh hài Bảo Chung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại Bình Chánh, TPHCM. Xuất thân từ cải lương nhưng Bảo Chung nổi tiếng ở lĩnh vực hài.
Thập niên 1980 đến những năm 2000 là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của ông với danh xưng “vua hài”. Năm 1992, Bảo Chung được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất. Năm 1996, ông giành được Huy chương Vàng cuộc thi Danh hài TP.HCM. Cát-xê của Bảo Chung thời đó lên tới 1 cây vàng 1 đêm.
Danh hài sinh năm 1955 có sở thích chơi siêu xe. Nam nghệ sĩ từng chơi qua tay 50 chiếc xe hơi. Thậm chí, có lần ông ôm 300 cây vàng đi mua siêu xe, tương đương giá trị một căn nhà lớn ở thành phố vào thời điểm đó.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung sang Mỹ định cư vào năm 2009. Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không như tưởng tượng nên Bảo Chung quyết định về nước sau 10 năm. Ở tuổi 70, Bảo Chung vẫn đắt show, vẫn hăng say làm nghề. Hằng tháng, ông được mời diễn liên tục ở các tỉnh thành. Bảo Chung còn thực hiện tiểu phẩm, phim hài chiếu mạng.
Tác giả: Tám Tám
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn