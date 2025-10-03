Nhan sắc vợ 3, kém 29 tuổi của “vua hài” từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm

Thập niên 1980 đến những năm 2000 là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của ông với danh xưng “vua hài”. Năm 1992, Bảo Chung được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất. Năm 1996, ông giành được Huy chương Vàng cuộc thi Danh hài TP.HCM. Cát-xê của Bảo Chung thời đó lên tới 1 cây vàng 1 đêm.