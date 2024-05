Nhận hối lộ, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và nhiều cán bộ lĩnh án

Ngày 15-5, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm tuyên án 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại tỉnh này.

Theo cáo trạng, vào tháng 1-2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành các quyết định thanh tra đột xuất công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại thời điểm đó, Đoàn thanh tra gồm: Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1 Ngô Thị Dung (Trưởng đoàn); thư ký đoàn Đỗ Lương Bằng; thanh tra viên Vũ Thanh Vận, Lê Mạnh Cường; ông Lò Văn Ngọc chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Trọng Thứ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra phát hiện hóa đơn mua cây giống tại Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn có sự chênh lệch lớn so với hóa đơn mua vào của các đơn vị cung ứng.

Để che giấu vi phạm, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ của các huyện trên gồm ông: Tống Văn Hoàn, huyện Mường Tè; Nguyễn Văn Hồng, huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Văn Tuyển, huyện Phong Thổ; Lò Văn Tùng, huyện Than Uyên; Mai Hồng Hạnh, huyện Tân Uyên; Mạch Thọ Quyết, huyện Tam Đường; Nguyễn Duy Hoan, huyện Sìn Hồ cùng với Nguyễn Ngọc Chỉnh, Lưu Anh Võ, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp 560 triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra.

Các bị can cử người đại diện đưa cho ông Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu 300 triệu đồng tại nhà riêng và đưa cho Đỗ Lương Bằng (thư ký đoàn thanh tra) 260 triệu đồng.

Bằng và Dung (Trưởng đoàn) thống nhất việc chia tiền cho các thành viên trong đoàn thanh tra là Lê Mạnh Cường, Vũ Thanh Vận, Lò Văn Ngọc, Phạm Trọng Thứ mỗi người 25 triệu đồng. Còn lại Dung và Bằng mỗi người 80 triệu đồng.

Đến ngày 23-3-2023, bị can Nguyễn Duy Hoan, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sìn Hồ, viết đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ của mình và các đồng phạm. Đến cuối tháng 3-2023, lần lượt các bị can Mạch Thọ Quyết, Vũ Thanh Vận, Phạm Trọng Thứ, Tống Văn Hoàn, Đỗ Lương Bằng, Lê Mạnh Cường, Lưu Anh Võ, Nguyễn Ngọc Chỉnh đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Các bị can còn lại lần lượt bị triệu tập và bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên án 7 bị cáo về tội "Nhận hối lộ" gồm: Nguyễn Thanh Trì 2 năm 6 tháng tù; Ngô Thị Dung 7 năm 3 tháng tù; Đỗ Lương Bằng 7 năm tù; Lò Văn Ngọc 1 năm tù treo; Lê Mạnh Cường 1 năm tù treo; Phạm Trọng Thứ 1 năm tù treo; Vũ Thanh Vận 1 năm tù treo.

Tòa tuyên án 9 bị can tội "Đưa hối lộ" gồm: Mai Hồng Hạnh 2 năm 6 tháng tù; Tống Văn Hoàn 2 năm 6 tháng tù; Mạch Thọ Quyết và Nguyễn Văn Hồng 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Duy Hoan, Lò Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tuyển mỗi người 2 năm tù; Lưu Anh Võ, Nguyễn Ngọc Chỉnh mỗi người 1 năm 6 tháng tù treo.

