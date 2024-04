Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An, 19h15 ngày 4/4: Bám sát ngôi đầu bảng

Phân tích phong độ Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

Ngày cuối cùng của tháng 3 cũng khép lại một giai đoạn giông bão của CLB Công an Hà Nội. Trước đó, 3 trận liên tiếp trong tháng chứng kiến đội bóng ngành công an trải qua điệp khúc hoà và thua. Sau trận hoà hú vía với tỷ số 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn đến chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng dưới thời Kiatisuk Senamuang, CLB Công an Hà Nội liên tiếp thất bại trước Thể Công Viettel từ đấu trường V.League tới Cúp Quốc gia.

May mắn rằng sau giai đoạn FIFA Days, CLB Công an Hà Nội cũng kịp thời ngăn chặn vết dầu loang, với chiến thắng 2-0 cần thiết ngay trên sân của Thanh Hoá. Điều đáng nói trong kết quả tích cực ấy đến từ sự trở lại của Phan Văn Đức. Ngay trong ngày tái xuất sân cỏ chuyên nghiệp sau thời gian dài điều trị chấn thương, ngôi sao người Nghệ An lập tức ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Sự xuất hiện của Văn Đức không chỉ giúp cho CLB Công an Hà Nội có thêm một phương án tấn công chất lượng, song hành với Quang Hải, Jeferson hay Geovane Magno. Mà bên cạnh đó, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk càng có thêm đòn bẩy, từ khía cạnh nội lực đến tinh thần để bám đuổi cuộc đua vô địch, trong bối cảnh mà Nam Định cũng gia tăng chiều sâu lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Văn Đức (bìa trái) trở lại đúng thời điểm! - Ảnh: Phan Tùng

Ở vòng 15 của giải đấu, CLB Công an Hà Nội sẽ đón tiếp Sông Lam Nghệ An. Đây là cơ hội để nhà vô địch V.League tự tin giành 3 điểm. Bởi ngoài việc trở lại đường ray chiến thắng từ vòng trước, CLB Công an Hà Nội cũng gặp một đối thủ không có phong độ cao trong thời gian qua.

Tính từ ngày 23/2 cho đến nay, đội bóng xứ Nghệ không thắng nổi 1 lần nào trong 6 trận. Khởi điểm cho chuỗi trận tệ hại ấy của thầy trò HLV Phạm Như Thuật là thất bại trước chính đội bóng ngành công an. Trên thực tế, đây cũng là điều được giới chuyên môn dự báo trước. Đoàn quân với tuổi đời chẳng khác nào đội U23 của Sông Lam Nghệ An liên tiếp vấp phải những đối thủ rất mạnh trong thời gian vừa rồi.

Ngoài CLB Công an Hà Nội, họ cũng phải đối diện với những Nam Định, Bình Dương. Đây đều là các ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua vô địch V.League mùa này. Hai trận hoà mà Sông Lam Nghệ An có được cũng đến từ việc gặp Hải Phòng – CLB tầm trung ở mùa bóng năm nay.

Thông tin lực lượng Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

Quyết định kỷ luật cùng với những án treo giò khiến cho số lượng cầu thủ bị cấm thi đấu ở vòng 15 V.League 2023/24 lên tới 14 người. Đây là con số hiếm thấy trong lịch sử V.League.

Công an Hà Nội cũng không thể Thành Long. Tại Sông Lam Nghệ An, Văn Huy và Sỹ Hoàng không thể thi đấu vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Thanh, Việt Anh, Tấn Tài, Tiến Dụng, Văn Phương, Quang Hải, Văn Luân, Văn Đức, Jeferson, Geovane.

Sông Lam Nghệ An: Văn Việt, Đình Hoàng, Zebic, Văn Thành, Văn Lắm, Success, Bá Quyền, Olaha, Xuân Đại, Mạnh Quỳnh, Nguyên Hoàng.

Dự đoán tỷ số trận Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

5 trận gần nhất thi đấu trên sân khách, SLNA không thắng tới 4 trận. Ngược lại, 9 trong 10 trận thi đấu trên sân nhà gần đây chứng kiến CLB Công an Hà Nội không thua. Trong đó bao gồm 6 chiến thắng, 3 trận hoà.

Vậy nên, không bất ngờ nếu như CLB Công an Hà Nội lại có được 3 điểm, qua đó bám đuổi ngôi vương cùng với Bình Dương hay Nam Định sau vòng 15 của giải đấu.

Dự đoán: 2-0

Tác giả: TRÍ CÔNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn