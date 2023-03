Nhận cuộc gọi con ngã từ tầng 3, một người bị lừa 200 triệu đồng

Ngày 15/3, trao đổi với Zing, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức chuyển tiền để "cấp cứu gấp".

Ngày 14/3, Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của chị H. (45 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) về việc khi chị đang đi làm, thì nhận được số máy lạ, tự xưng là giáo viên nhà trường. Người này thông báo con chị bị ngã từ tầng 3, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, chị được nối máy đến một người tự xưng là bác sĩ, yêu cầu chị chuyển tiền để phẫu thuật gấp. Nạn nhân đã 2 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 200 triệu vào tài khoản của người này.

Nhận điện thoại từ số máy lạ, nạn nhân đã chuyển vào tài khoản mà kẻ gian cung cấp 200 triệu đồng. Ảnh: Phúc Thịnh.

Trước đó một ngày, anh H. (43 tuổi, trú Tây Hồ, Hà Nội) đang làm việc, thì nhận cuộc gọi từ số lạ. Người này giới thiệu là giáo viên, thông báo con gái anh bị ngã từ tầng 3. Nạn nhân đã chuyển vào tài khoản người này 40 triệu đồng. Khi kiểm tra thông tin với nhà trường, anh biết mình bị lừa, nên đã tới công an trình báo.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết khi nhận những cuộc gọi như trên, người dân cần bình tĩnh xác minh sự việc với nhà trường. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu không liên hệ được với trường học, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trực ban của công an phường sở tại, công an địa phương gần nhất hoặc bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội khuyến cáo cha mẹ học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm lừa đảo.

Phụ huynh cần liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin chính xác và trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Trường hợp phát hiện ai đó có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an quận Nam Từ Liêm. Ngoài ra, nhà chức trách cũng công bố thông tin của một số tài khoản bị tình nghi liên quan hành vi lừa đảo để người dân cảnh giác, gồm các tài khoản 0823763009 tại Ngân hàng MB Bank mang tên Trịnh Công Bạc, tài khoản 0927680306 tại Ngân hàng SHB mang tên Trần Quang Vinh.

Tác giả: Xuân Huy - Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn