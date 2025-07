Nhân chứng kể lại giây phút lật tàu du lịch chở 51 người trên vịnh Hạ Long

Tối 19-7, tám nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Một trong số đó là chị Thùy L. (38 tuổi, trú tại Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên) - người thoát nạn trong gang tấc.

Xe cứu thương túc trực sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về các đơn vị y tế để xử trí và điều trị

Chị L. chia sẻ, gia đình chị đi cùng một gia đình khác, tổng cộng 8 người, lên tàu từ bến cảng để tham quan vịnh Hạ Long. Khi cơn giông nổi lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây tàu đã bị nghiêng và lật úp.

"Tôi chui được vào khoang dầu, ở đó còn khoảng trống để hít thở. Sau đó bơi ra rồi lại bơi vào để hướng dẫn mọi người ra ngoài. Đến lần thứ ba thì trong khoang đã đầy nước, tôi không thể quay trở lại được" - chị L. nghẹn lời.

Chị cũng cho biết nhờ ở bên phải tàu - phần nổi cao hơn nên vẫn còn oxy để thở. "Tôi kéo được một chú ra nhưng khi đó chú ấy không còn tỉnh táo. Tôi phải nói thật to, giục chú thở, rồi mặc áo phao nâng đầu chú lên. Nhưng rồi sau đó chú không thể thở được, chúng tôi đành buộc người chú vào dây thừng" - chị L. bật khóc.

Tại bệnh viện, người phụ nữ này liên tục hỏi thông tin về chồng và hai con, chỉ mong mọi người đều bình an. Tuy nhiên, chưa có thông tin gì về người thân của chị.

Tìm kiếm các nạn nhân vụ đắm tàu trong đêm

Một nạn nhân khác là anh Mai Xuân H. (42 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cho biết đoàn của anh có 13 người lớn và một trẻ nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ biết ba người trong đoàn được cứu, trong đó một người đã về nhà ở Quảng Ninh, người còn lại đang điều trị cùng anh.

"Tôi vừa mặc xong áo phao thì tàu lật. Bị đánh bật ra khỏi tàu, tôi trôi cách tàu gần 1 km. Khoảng ba tiếng sau, may mắn được một tàu cá cứu" - anh H. kể.

Anh H. cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc có 5 người trong đoàn đang chụp ảnh trên boong tàu nhưng không hiểu sao lại không thể thoát được.

May mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện đưa ra khỏi tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bị lật úp trên vịnh Hạ Long, tại Bệnh viện Bãi Cháy, chưa hết bàng hoàng, cháu H.N.M. (SN 2015, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) thuật lại, trước khi xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình.

Cháu H.N.M. kể lại sự việc

Khi tàu bị lật, cháu M. may mắn ở trong một khoang rộng, có không khí. Trong thời gian tàu bị lật, bé trai 10 tuổi này cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu M. tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân vụ tàu du lịch chở 51 người bị đắm trên vịnh Hạ Long

"Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt"- cháu M. cho biết.

Theo lực lượng y tế tham gia tại hiện trường, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu nạn được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn. Cháu bé sau đó được xác định là H.N.M., SN 2015, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại diện lực lượng y tế tại hiện trường cho biết, sau khi được đưa lên tàu, cháu bé đã được ủ ấm, kiểm tra sơ cứu ban đầu, rồi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của cháu M. ổn định, nhưng vẫn chưa xác định được tung tích của bố mẹ cháu.

Lực lượng thợ lặn vẫn tích cựu tìm kiểm các nạn nhân vào đêm 19-7

Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân vụ đắm tàu

Trong đêm 19-7, mặc dù trời tối nhưng các lực lượng của tỉnh Quảng Ninh vẫn khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện nhiều phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và trục vớt tàu.

"Ngoài phương án huy động người nhái, chúng tôi đang sử dụng phương án trục vớt tàu để tìm kiếm các nạn nhân còn lại"- ông Công nói.

Anh Trần Huy Liệu, một thành viên thuộc đội cứu hộ, chia sẻ: "Việc tiếp cận và trục vớt tàu gặp không ít khó khăn do địa hình dưới biển khá phức tạp. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu là cứu người. Các công đoạn trục vớt có thể phải kéo dài đến đêm nay hoặc sáng mai để đảm bảo an toàn và hiệu quả."

Dự báo bão có khả năng ảnh hưởng đến Quảng Ninh, việc tìm kiếm cứu nạn cần phải được triển khai nhanh chóng ngay trong đêm nay.

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực từng giờ từng phút, với quyết tâm cao nhất nhằm tìm kiếm những người mất tích còn lại. Công tác cứu hộ vẫn được duy trì ở mức độ khẩn cấp, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết bước đầu đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Khoảng 30 thợ lặn đã được huy động tham gia tìm kiếm, gồm các lực lượng: Cấp cứu mỏ - TKV, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh); Ban Quản lý Vịnh Hạ Long… Lực lượng đặc công nước đang tích cực rà soát, khảo sát, triển khai nhanh các biện pháp tìm kiếm toàn bộ người bị nạn trong đêm. Các lực lượng liên quan triển khai phao quây chống tràn dầu; xác định dòng chảy để khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện theo hướng gió để tìm kiếm người mất tích trên vùng biển.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động