Lật tàu chở 53 người trên Vịnh Hạ Long, đã vớt được 5 t.h.i t.h.ể

19/07/2025 19:49

Khẩn trương cẩu tàu bị lật

Lực lượng chức năng tại hiện trường đang nỗ lực để cẩu chiếc tàu bị lật, tìm kiếm những người mất tích nghi đang trong khoang tàu.

19/07/2025 19:41

Huy động tàu cá của ngư dân để chiếu sáng

Tàu cá của ngư dân được huy động chiếu sáng khu vực cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, việc tìm kiếm gặp khó khăn do luồng nước dưới biển chảy rất mạnh.

19/07/2025 19:39

Công an tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Xà lan cẩu được huy động tới hiện trường để lật lại tàu du lịch gặp nạn tuy nhiên rất khó để thực hiện do tàu có trọng lượng lớn.

19/07/2025 19:38

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

19/07/2025 19:26

Danh sách 48 hành khách đi trên tàu

19/07/2025 19:22

Thông tin về tàu bị lật

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến 19h20, thêm 2 thi thể nạn nhân được vớt nâng số nạn nhân tử vong lên 5 người, 38 người mất tích.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh Quảng Ninh, hồi 15h30′ ngày 19/7, tại khu vực phía Đông hang Đầu Gỗ xảy ra vụ việc đắm tàu chở khách tham quan vịnh Hạ Long. Cụ thể, tàu chở khách bị nạn mang tên VỊNH XANH 58, biển kiểm soát QN 7105, do ông Đoàn Văn Trình (SN 1975; địa chỉ thường trú: khu 3, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng.

Theo lịch trình, tàu VỊNH XANH 58 tham quan vịnh Hạ Long tuyến số 2, rời bến lúc 13h30′ ngày 19/7, từ cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Tuy nhiên, đến 15h30′ cùng ngày, tàu gặp nạn tại khu vực phía Đông hang Đầu Gỗ.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 48 hành khách là người Việt Nam và 5 thuyền viên. BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do dông lốc bất thường tại khu vực tàu hoạt động dẫn đến đắm tàu.

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều 1 tàu, 2 xuồng và 18 CBCS do đồng chí Lê Thế Dũng - Phó Đồn trưởng Đồn BPCK Hòn Gai trực tiếp chỉ huy, cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng ứng cứu. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn.

BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng được bổ sung thêm nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã cứu sống được 8 người, thêm 2 thi thể nạn nhân được vớt nâng số nạn nhân tử vong lên 5 người, 38 người mất tích.

19/07/2025 19:16

Lực lượng chức năng cứu nạn tại hiện trường

Your browser does not support the video tag.

19/07/2025 19:10

12 người đã được cứu sống, 3 thi thể được tìm thấy

Đến 19 giờ tối cùng ngày, theo lực lượng chức năng, đã cứu được 12 người, vớt được 3 thi thể. Số người còn lại vẫn đang mất tích. Công tác cứu nạn đang hết sức khẩn trương.

19/07/2025 19:06

Tàu chở 48 hành khách và 5 thuyền viên bị lật trên Vịnh Hạ Long

Chiều 19/7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2, trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), do dông lốc không may bị lật. Lúc này, trên tàu có 48 khách (tại Cầu Giấy, Hà Nội) và 5 thuyền viên.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường vụ lật tàu chiều 19/7

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Công Lý