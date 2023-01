Nhận 770 triệu đồng mua chung đất rồi bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Khắc Hiệp và Bùi Thị Thêu.

Sáng 23/1 (mồng 2 Tết), Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đang điều tra, xác minh đơn tố giác hai đối tượng Nguyễn Khắc Hiệp và Bùi Thị Thêu (cùng trú tại số 765 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền mua chung đất.

Theo đó, Nguyễn Khắc Hiệp và Bùi Thị Thêu đã nhận của bị hại 770 triệu đồng để mua chung lô đất tại xóm 2, thôn Đông Thiên, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Việc chuyển tiền diễn ra tại 18B Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm thông báo truy tìm hai đối tượng Nguyễn Khắc Hiệp và Bùi Thị Thêu. Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Địa chỉ: Số 2 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đ/c Minh SĐT: 098.976.9988) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công Lý