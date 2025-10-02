Tối 1/10, nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM chia sẻ tin buồn nhạc sĩ Thế Hiển qua đời sau thời gian cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, ông được bác sĩ chẩn đoán bị suy hô hấp cấp.

Từ cuối năm 2024, tác giả ca khúc Nhánh lan rừng mắc bạo bệnh, sức khỏe giảm sút và được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Sau thời gian điều trị, ông được về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Thời gian gần đây, sức khỏe của nhạc sĩ suy giảm. Nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ tới thăm hỏi nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Thế Hiển được yêu mến qua nhiều ca khúc nổi tiếng.

Khi ấy, Ngọc Sơn xúc động nói: "Rất yêu thương và trân quý cây đại thụ của làng nhạc và là thần tượng của tôi từ xưa, từ thời đi học". Nguyễn Văn Chung bày tỏ: "Nhạc sĩ Thế Hiển là tác giả của rất nhiều bài hát hay mà mình đã nghe từ tuổi thơ như Nhong Nhong Nhong, cho đến những bài hát về quê hương đất nước như Nhánh Lan Rừng, Hát Về Anh, Dấu Chấm Hỏi. Chú cũng là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi thân thiết và động viên mình từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm Nhạc TP.HCM. Chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh 1 người nghệ sĩ không tuổi sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng 1 chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con".

Nhạc sĩ Thế Hiển (tên đầy đủ là Lại Thế Hiển) sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 1982, sau đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhạc sĩ từng chia sẻ ở tuổi xế chiều, ông quan tâm nhiều cho sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên gia đình, con cái. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tham gia các buổi hội thảo về âm nhạc, làm giám khảo một số cuộc thi.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn