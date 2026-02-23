Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu chấm dứt ngay việc thăm hỏi, lễ hội, chúc Tết đầu năm - Ảnh: TRUNG KIÊN

Ngày 22-2, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chủ trì phiên họp giao ban đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 1-2026.

Ông Lê Ngọc Châu đánh giá Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, để từ đó tạo điểm khởi đầu thuận lợi năm mới tràn đầy thành công của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như công tác trang trí và tổ chức các sự kiện phục vụ Tết Nguyên đán cần được chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng hơn, xứng tầm với thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước; các sở, ngành, đơn vị phải chủ động hơn trong tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố triển khai, tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết…

Bắn pháo hoa chào năm mới tại Hải Phòng - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấm dứt ngay việc đi thăm hỏi, lễ hội, chúc Tết đầu xuân; khẩn trương ổn định nền nếp, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại trạng thái làm việc bình thường.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ các nội dung, nhiệm vụ khẩn trương rà soát những nhiệm vụ, nội dung công việc được giao tại kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2026 và kế hoạch kịch bản giải ngân đầu tư công…

Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” để chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng và bảo đảm thời gian yêu cầu...

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Hải Phòng tổ chức thăm, tặng quà 288.022 lượt người có công với cách mạng và thân nhân với tổng kinh phí hơn 630,2 tỉ đồng. Thành phố cũng bố trí hơn 23,5 tỉ đồng tặng quà Tết 14.517 hộ nghèo, hộ cận nghèo… Trong thời gian nghỉ Tết, thành phố đón và phục vụ trên 910.000 lượt khách, tăng 45,7% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, doanh thu ước đạt hơn 746 tỉ đồng.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ