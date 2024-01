Nhã Phương tập sexy dance để siết eo trong 3 ngày

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ sau khi sinh con thứ 2 hầu như mẹ bỉm sữa chỉ dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái cũng như tập luyện giữ dáng mà hiếm khi nhận lời xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thế nên mỗi lần cô cập nhật công việc là lại nhận được sự chú ý từ công chúng.

Mới đây, Nhã Phương lần nữa khiến khán giả khen không ngớt khi khoe dáng cuốn hút trong bộ váy quyến rũ, để lộ phần eo thon thả, phom dáng váy đuôi cá ôm sát cũng góp phần tôn hình thể chữ S của bà mẹ 2 con. Nếu không biết, khó ai tin đây là vóc dáng của nữ nhân vừa sinh em bé cách đây vài tháng.

Hình ảnh mới của Nhã Phương nhận được nhiều chú ý.

Người đẹp không ngần ngại khoe vòng eo "bén ngót" sau sinh.

Vóc dáng cuốn hút đến độ nếu không theo dõi, mấy ai biết Nhã Phương hiện là mẹ 2 con.

Thậm chí stylist của cô còn chia sẻ chuyện người đẹp đã tăng 3 cân khi về quê song bởi muốn có ngoại hình chỉn chu nhất nên nữ diễn viên đã cố gắng rèn luyện, độ dáng để lấy lại đường cong chuẩn chỉnh. Ngày xưa Nhã Phương từn bị bảo là ốm quá nên với hình thể hiện tại và việc luyện tập, ăn uống khoa học, cô tăng cân đôi chút và lại được khen là đẹp hơn xưa nhiều, nhiều người cũng ngỏ ý rằng cô không nên siết cân sâu quá.

Stylist chia sẻ chuyện mẹ bỉm tăng cân sau khi về quê.

Liên hệ với stylist Kye, anh cho hay, việc Nhã Phương tăng cân lại càng khiến anh mừng và thậm chí còn vừa vặn với trang phục hơn. Cụ thể anh chia sẻ: "Khi Nhã Phương bảo Phương tăng đến 3 cân lúc ấy Kye lại càng mừng vì số đo của Nhã Phương có vẻ giống 'người thường' rồi. Phương rất ốm nên cộng trừ nhân chia thì con số 3kg ấy là con số khiến cô ấy có sức sống và thậm chí là vừa vặn hơn với các thiết kế của NTK nên Kye chắc chắn một điều Phương luôn mặc rộng đồ NTK nên việc của Kye là bóp vào để vừa với cơ thể cô ấy".

Ngoài ra, anh cũng hé lộ việc người đẹp rất chăm chỉ tập thể thao sau sinh, thế nên thay vì trang phục khoe ngực hay đôi chân dài sẽ là những bộ cánh cắt khoét ngay eo. Cụ thể Kye chia sẻ: "Trang phục khoe eo là điều Kye tin chắc rằng khi xuất hiện sẽ khiến truyền thông và khán giả chú ý. Vì phần eo và bụng là điều công chúng quan tâm nhất của Phương sau sinh. Phương rất nghiêm túc, kiêng khem tập luyện thế nên mình tin nếu khai thác yếu tố đó trên trang phục sẽ khiến mọi người quan tâm và Kye tự hào vì vòng eo con kiến của Phương".

Mới sinh sau 2 tháng nên hiện tại Nhã Phương vẫn chọn các bộ môn như yoga, sexy dance để "nắn dáng", đây là các môn thể thao được nhận định không chỉ giúp giảm cân mà còn tăng sự dẻo dai của cơ thể. Đi cùng đó, người đẹp chú trọng việc ăn uống, cô cân nhắc cả những món được cho là lợi sữa nhưng có lượng chất béo cao như chân giò hầm đu đủ. Cô ăn vừa phải, không ăn cố và giữ tinh thần thoải mái.

Người đẹp luyện yoga "nắn dáng".

Cô cũng tập thêm sexy dance.

Đoạn clip quá trình nhảy quyến rũ của cô khiến dân tình chú ý.

