Nhà cấp 4 nở hậu với khu vườn xanh mướt ở TP HCM

Ngôi nhà tọa lạc ở ngoại ô TP HCM, cách trung tâm 30 km. Tại đây, khí hậu nhiệt đới đặc trưng tồn tại quanh năm và nhiệt độ trung bình hàng năm thường ở mức cao. Ảnh: Cung Vit