Nhà cấp 4 nở hậu với khu vườn xanh mướt ở TP HCM

Ngôi nhà tọa lạc ở ngoại ô TP HCM, cách trung tâm 30 km. Tại đây, khí hậu nhiệt đới đặc trưng tồn tại quanh năm và nhiệt độ trung bình hàng năm thường ở mức cao. Ảnh: Cung Vit
Căn nhà được xây dựng trên nền móng của một khu đất cũ có hình dạng đặc biệt, bao quanh bởi các công trình kiến trúc. Ảnh: Cung Vit
Chủ nhà là một gia đình bốn người, mong muốn không gian sống có nhiều yếu tố tự nhiên tươi và sự riêng tư. Ảnh: Cung Vit
Theo đó, thiết kế bố trí các không gian chức năng bao quanh khu vườn trung tâm, nguồn ánh sáng tự nhiên chính, khuyến khích sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Cung Vit
Mặt tiền gồm hai bức tường gạch với một khoảng không gian râm mát ở giữa, giúp che chắn ngôi nhà khỏi ánh nắng trực tiếp và đón không khí trong lành vào nhà. Ảnh: Cung Vit
Gạch thô - vật liệu phổ biến tại địa phương trở thành nguồn cảm hứng chính cho ngôi nhà. Ảnh: Cung Vit
Phòng khách không quá rộng nhưng thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Cung Vit
Khu vực bếp và phòng tắm được nhấn nhá bằng gạch lát nền họa tiết đơn sắc. Ảnh: Cung Vit
Thiết kế hướng đến một không gian sống ấm cúng, cây xanh được đan xen khắp nơi để mang lại bầu không khí thực sự thư thái cho gia chủ. Ảnh: Cung Vit
Các không gian đều được mở ra khu vườn bên ngoài qua thiết kế cửa kính và các ô gió xây từ gạch đỏ. Ảnh: Cung Vit
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn