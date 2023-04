Người phụ nữ bị cướp áp sát, giật dây chuyền nhanh như chớp

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Tôi là dân Dĩ An

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị cướp kéo ngã, giật đi sợi dây chuyền trên cổ, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một người phụ nữ đang ngồi lựa trái cây trước kiot thì bất ngờ bị hai đối tượng đèo nhau trên một chiếc xe máy áp sát. Ngay sau đó, tên ngồi sau đưa tay giật mạnh đi sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ.

Cú giật mạnh khiến người này ngả ngửa ra phía sau mà may mắn chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, vụ cướp xảy ra vào 4h sáng ngày 27/4, tại chợ Dĩ An 1, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (57 tuổi, quê An Giang).

Sáng cùng ngày, bà M. đã tới công an trình báo vụ việc. Theo bà M. sợi dây chuyền bị cướp là vàng 18K và có trọng lượng hơn 1 lượng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn