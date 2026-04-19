Người dùng iPhone quá trung thành

Apple có tỉ lệ giữ chân khách hàng ở mức rất cao so với các hãng Android. Ảnh: Apple Insider.

Người dùng smartphone tại Mỹ đang trung thành với thương hiệu hơn bao giờ hết, nhưng dòng chảy chuyển đổi vẫn nghiêng một chiều về phía Apple. Đây là kết quả khảo sát năm 2026 của SellCell trên hơn 5.000 người dùng iPhone và Android tại Mỹ.

Theo đó, 96,4% người dùng iPhone cho biết sẽ mua iPhone ở lần nâng cấp tiếp theo, trong khi chỉ 3,6% dự định chuyển sang Android. Con số này tăng đáng kể so với mức 91,9% năm 2021 và 90,5% năm 2019. Ở chiều ngược lại, 13,6% người dùng Android có kế hoạch chuyển sang iPhone, cao gần gấp 4 lần tỷ lệ người dùng iPhone rời bỏ hệ sinh thái.

Khi được hỏi lý do trung thành với Apple, 60,8% người dùng iPhone cho biết đơn giản là họ thích iOS hơn. Đứng thứ hai là yếu tố hệ sinh thái với 17,4%, phản ánh sức mạnh của sự kết hợp giữa iPhone, Mac, iPad, AirPods, iCloud và các dịch vụ khác. Các lý do khác bao gồm độ tin cậy của sản phẩm, dễ sử dụng và tin tưởng vào chính sách bảo mật của Apple. Đáng chú ý, 2 yếu tố hàng đầu cộng lại chiếm hơn 78% động lực trung thành của người dùng iPhone.

Trong số ít người dùng iPhone có kế hoạch chuyển sang Android, lý do chủ yếu là giá cả. Ở nhóm này, 69,7% nhắm đến Samsung và 20,2% hướng đến Google Pixel.

Hệ sinh thái đồng bộ giúp người dùng của Apple thuận tiện trong việc sử dụng. Ảnh: The Street.

Với người dùng Android có kế hoạch đổi thương hiệu, 26,8% chọn iPhone làm đích đến, trong khi 31,5% muốn chuyển sang thương hiệu Android khác. Các lý do chính khiến họ rời bỏ hãng Android đang gắn bó gồm giá trị tốt hơn từ thương hiệu khác chiếm 31,8%, công nghệ tốt hơn chiếm 27,1% và muốn thay đổi trải nghiệm chiếm 23,5%.

Nhìn lại xu hướng dài hạn, độ trung thành của tất cả thương hiệu smartphone đều giảm mạnh vào năm 2021 rồi phục hồi và đạt đỉnh mới vào năm 2026. Google sở hữu mô hình tương tự, từ 84% năm 2019 xuống 65,2% năm 2021 rồi phục hồi lên 86,8% năm 2026. Samsung cũng cải thiện đáng kể so với 2021 dù không công bố con số cụ thể trong khảo sát này.

Kết quả khảo sát được công bố trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu suy giảm do khủng hoảng chip nhớ. Trong khi hầu hết hãng Android phải tăng giá và chịu áp lực doanh số, Apple giữ nguyên giá iPhone 17 và ghi nhận tăng trưởng 3,3% trong quý I/2026. Độ trung thành cao cùng dòng chuyển đổi một chiều từ Android sang iPhone giúp Táo khuyết củng cố thị phần ngay cả khi toàn ngành suy giảm.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn