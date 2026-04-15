VinFast VF 8 dưới góc nhìn người dùng “ngon” như thế nào?

Chạy 70.000 km vẫn "căng mịn"

Sau gần 70.000 km sử dụng VinFast VF 8, chủ kênh Xế Điện Vlogs nhận định mẫu xe này "vẫn rất hoàn hảo".

Một trong những điểm gây bất ngờ với anh nằm ở độ bền ngoại thất. Lớp sơn xe sau quãng đường dài vẫn giữ được độ "căng mịn", thân vỏ không có dấu hiệu xuống cấp. Những chi tiết nhỏ như nỉ cách âm hốc lốp - vốn dễ xuống cấp trên nhiều dòng xe - vẫn cứng cáp, không xệ hay biến dạng.

Bước vào bên trong, chất lượng nội thất tiếp tục gây ấn tượng. Sau cả vạn km, ghế vẫn giữ form tốt, không nhăn nhúm hay xuống cấp. Táp lô - khu vực thường xuyên tiếp xúc ánh nắng - cũng không xuất hiện dấu hiệu nứt hay hư hỏng. Điều này cho thấy độ bền vật liệu ở mức cao.

Về vận hành, VF 8 ghi điểm với vlogger này ở sự ổn định theo thời gian. "Khác với xe xăng có thể yếu đi, động cơ điện gần như không bị hao hụt công suất sau hàng chục nghìn km", anh nhận xét.

Anh ghi nhận khả năng tăng tốc vẫn giữ được độ "bốc", cùng với trải nghiệm lái êm ái đặc trưng của xe điện. Không gian cabin yên tĩnh giảm đáng kể mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Nhờ thế, người dùng này thừa nhận, anh có thể chạy tới 700 km/ngày mà vẫn cảm thấy "khỏe re".

Tổng thể, sau hành trình dài, VF 8 không chỉ chứng minh độ bền mà còn thể hiện sự ổn định - yếu tố khiến nhiều người dùng đánh giá đây là chiếc xe đáng mua và đáng giữ lâu dài.

Càng đi càng thấy mình quyết định đúng

Việc chuyển đổi sang xe điện cũng rất nhẹ nhàng với đa số người dùng Việt, nhờ vào sự tiện lợi của hệ thống trạm sạc. Anh Trần Minh Quân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại Hà Nội chia sẻ, dù thường xuyên di chuyển liên tỉnh nhưng anh chưa từng gặp khó khi tìm trạm sạc.

"Đi Hà Nội - Quảng Ninh, hay xuống Ninh Bình, Thanh Hóa, cứ khoảng vài chục km lại có điểm sạc nên dù có không sạc trước cũng không sợ. Nhiều khi dừng nghỉ uống cà phê, ăn trưa là tiện thể sạc luôn, không phải chờ đợi quá lâu", anh Quân cho biết.

Ở khía cạnh kinh tế, anh cho rằng lợi thế của xe điện được thể hiện rõ ràng so với xe xăng, càng khiến anh cảm thấy quyết định của mình là đúng. Đưa bài toán cụ thể, anh Quân cho biết trước đây sử dụng một mẫu SUV chạy xăng cùng phân khúc, trung bình mỗi tháng chi khoảng 4–5 triệu đồng tiền nhiên liệu với tần suất di chuyển khoảng 1.500–2.000 km.

"Từ khi chuyển sang VF 8, chi phí giảm hẳn. Nếu tận dụng các điểm sạc công cộng, nhiều thời điểm gần như không tốn tiền. Tính ra mỗi năm tiết kiệm được vài chục triệu đồng", anh Quân chia sẻ. Hiện tại, người dùng xe điện VinFast như anh được miễn phí sạc lên tới 3 năm (tối đa 10 lần/tháng tới 10/2/2029).

Chi phí bảo dưỡng cũng tạo ra khác biệt rõ rệt. Với xe xăng, mỗi 5.000 km, người dùng phải thay dầu, lọc, kiểm tra nhiều hạng mục cơ khí. Trong khi đó, xe điện như VF 8 gần như loại bỏ hoàn toàn những chi phí này với hạng mục bảo dưỡng đơn giản hơn hẳn. Đơn cử, ở mốc đầu tiên 15.000 km, xưởng dịch vụ chỉ thay thế lọc gió điều hòa và kiểm tra dung dịch làm mát cho pin/động cơ.

Theo tính toán của anh, nếu cộng dồn cả chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, tổng số tiền tiết kiệm sau 3 năm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ góc nhìn người dùng, VF 8 vì thế không chỉ là một chiếc xe bền bỉ theo thời gian, mà còn là một lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế và tiện ích sử dụng. Trong tháng 4/2026, người mua VF 8 được hưởng loạt chính sách thiết thực gồm: hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe kết hợp cùng ưu đãi 3% khi chuyển từ xe xăng sang điện. Người mua cũng có thể lựa chọn chính sách trả góp với lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu và mức trả trước từ 0 đồng, đưa VF 8 trở thành mẫu xe dễ tiếp cận hàng đầu trong tầm giá 1 tỷ đồng.

