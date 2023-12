Người dân phản ứng khi 2 trạm thu phí Bến Thủy lại tăng giá vé

Trạm thu phí Bến Thủy

Theo đó, từ 0 giờ ngày 29-12-2023, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh sẽ điều chỉnh mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy (Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2).

Cụ thể, mức giá vé tăng đều đối với tất cả các phương tiện lưu thông qua 2 trạm thu phí. Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng giá vé lượt tăng từ 39.000 lên 47.000 đồng.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn giá vé lượt tăng từ 54.000 lên 64.000 đồng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo không kéo theo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc giá vé lượt tăng từ 74.000 lên 87.000 đồng.

Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet giá vé lượt tăng từ 118.000 lên 140.000 đồng.

Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet giá vé lượt tăng từ 177.000 lên 200.000 đồng.

Cùng với vé lượt, vé tháng và vé quý cũng có mức tăng lên so với giá cũ.

Nhiều chủ phương tiện và người dân không đồng tình với việc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tăng giá vé

Việc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tăng giá vé đang khiến nhiều người dân và chủ phương tiện cảm thấy không hợp lý, vì gần đây tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy (huyện Nghi Xuân) đến phía Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa đúng mức.

Anh Hiền, một tài xế xe tải đường dài cho hay với tình trạng đường bị hằn lún tạo nên "sống trâu" như thế này rất dễ gây ra tai nạn, lật xe

Về việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị quản lý đã có nhiều văn bản yêu cầu Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh khắc phục, sửa chữa nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, do nhà ở TP Hà Tĩnh mà quê ngoại lại ở tỉnh Nghệ An, anh Q.C (42 tuổi) cho hay câu chuyện sử dụng phương tiện đi trên đường thì phải đóng phí là điều đương nhiên, tôi sử dụng tôi trả nhưng phải phù hợp.

"Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn đường trên tuyến liên tục xuống cấp, ổ voi, ổ gà vá chằng vá đụp, vậy nhưng, đơn vị BOT không sửa chữa kịp thời, đảm bảo, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mà có sửa thì cũng sửa theo cách tạm bợ, nên tôi cho rằng việc tăng phí cần phải đảm bảo tuyến đường đủ chất lượng", anh C. bày tỏ.

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng được Báo Người Lao Động ghi lại tại QL 1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh, thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Trước đó, vào tháng 10-2023, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định sẽ kiến nghị dừng thu phí nếu việc khắc phục Quốc lộ 1 đoạn Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh tiếp tục đình trệ.

Nhiều tài xế và chủ phương tiện cho rằng, đường không đảm bảo chất lượng, vá víu một cách tạm thời như thế này nhưng BOT tuyến tránh TP Vinh lại tiếp tục tăng giá vé là không hợp lý.

BOT tuyến tránh TP Vinh tăng giá véTuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận thực tế, chủ đầu tư có thực hiện sửa chữa nhỏ lẻ tại một số vị trí. Tuy nhiên, hiện trạng xuống cấp trên tuyến còn diễn ra, việc khắc phục chưa triệt để.

Rất nhiều đoạn trên tuyến này đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được BOT tuyến tránh TP Vinh tiến hành tu sửa.

Mà có tu sửa thì cũng làm theo kiểu vá víu, tạm bợ

Clip ghi lại sự xuống cấp tại QL1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động