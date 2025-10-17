Người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Ngày 17-10, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại ấp 4, xã Châu Pha, TP HCM (thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện khói và lửa bốc lên từ căn nhà dựng tạm. Mọi người hô hoán dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Bên trong căn nhà, nơi phát hiện thi thể người đàn ông đã bị cháy

Ngay sau đó, Công an xã Châu Pha cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và nước để khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các nhà lân cận.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 25 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP HCM) điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện anh L.T.P. (37 tuổi, quê Cần Thơ) đã tử vong, thi thể bị cháy hoàn toàn.

