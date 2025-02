Va chạm với tàu hỏa, nam tài xế giao hàng tử vong

Cụ thể, vào thời điểm trên, tàu đường sắt chở khách ký hiệu (VNR D19E - 980) đang trên lịch trình theo hướng từ Hà Nội vào phía Nam khi đi qua ngõ 46 đường Ngọc Hồi thì va chạm với xe máy mang BKS: 29BH-007.95 do nam tài xế (mặc trang phục tài xế xe công nghệ) di chuyển từ trong làng Tứ Kỳ ra.

Sau cú va chạm mạnh, tài xế xe máy bị văng ra xa 30m rồi tử vong tại chỗ, tàu hỏa kéo lê xe máy 200m rồi dừng lại.

Xe máy bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn tàu tạm dừng để xử lý vụ việc.

Giao thông tại Ngọc Hồi xảy ra ùn tắc theo hướng từ Bến xe Nước Ngầm về phía Nam...

...do nhiều người hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Lực lượng chức năng của phường Hoàng Liệt đã có mặt, phối hợp với các lực lượng phân luồng và xử lý vụ việc.

Bước đầu, các cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ trên người nạn nhân mang tên Nguyễn Mạnh Cường (sinh ngày 30/12/1984, hộ khẩu thường trú tại Tổ 3, Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp báo tin đến thân nhân nạn nhân để làm các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV