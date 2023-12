Người đàn ông đang ăn cháo lòng thì bất ngờ gục chết ở TP Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ người đàn ông tử vong.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Thông tin ban đầu, gần 19 giờ, ông Nguyễn Văn Trường S. (57 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) ngồi ăn cháo lòng ở một quán ăn trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B thì bất ngờ gục xuống đất tử vong.

Thời điểm trên, ông S. ngồi ăn một mình. Lúc này, một số người dân chứng kiến vụ việc đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Công an cũng thu giữ một số mẫu thức ăn và nhiều vật dụng khác để điều tra.

Trên người ông S. có một điện thoại, một chiếc ví có ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động