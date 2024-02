Người đàn ông bị bắt vì ở miễn phí 5 năm và đòi sở hữu luôn khách sạn

Khách sạn New Yorker hiện đang cố gắng đuổi một người thuê phòng đã lợi dụng kẽ hở để ở đó miễn phí trong 5 năm. Ảnh: The Mirror

Mới đây, Mickey Barreto (48 tuổi) đã bị bắt và bị buộc tội gian lận, vi phạm các quy định của tòa án. Đây là tội danh mới nhất trong danh sách dài những rắc rối pháp lý của người đàn ông này.

Mọi chuyện bắt đầu khi Mickey Barreto vừa chuyển từ Los Angeles đến New York và cùng bạn trai thuê một căn phòng tại trong khách sạn New Yorker tại thành phố New York, Mỹ.

Người bạn trai sau đó đã cho Mickey Barreto biết được một quy định kỳ lạ. Theo đó, những người ở trong một số tòa nhà cũ được yêu cầu thuê nhà trong sáu tháng. Mickey Barreto tuyên bố rằng vì ông ta đã trả tiền cho một đêm ở khách sạn nên cũng phải được coi là người thuê nhà và yêu cầu khách sạn ký hợp đồng.

Khách sạn không đồng ý và đuổi người đàn ông này đi nhưng ông ta lại đệ đơn kiện khách sạn. Sau khi bị thẩm phán từ chối, Mickey Barreto tiếp tục kháng án lên Tòa án Tối cao (tiểu bang) và thắng kiện. Theo lời khai của Mickey Barreto, vào thời điểm quan trọng của vụ án, luật sư của chủ sở hữu tòa nhà khách sạn đã không xuất hiện nên ông ta nghiễm nhiên thắng kiện vì không có ai chống lại mình.

Thẩm phán yêu cầu khách sạn đưa chìa khóa phòng cho Barreto. Người đàn ông này ở đó đến tháng 7/2023 mà không trả một đồng tiền thuê nhà vì chủ sở hữu không muốn cho ông ta thuê, nhưng họ cũng không thể đuổi ông ta đi theo phán quyết của toà án.

Tuy nhiên trong quá trình ở tại khách sạn, các công tố viên cho hay Mickey Barreto không chỉ dừng lại ở việc cư trú miễn phí. Vào năm 2019, ông ta đã đăng chứng từ giả trên một trang web của thành phố, nói rằng bản thân hiện đang sở hữu toàn bộ tòa nhà thay vì Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo đã mua nó vào năm 1976.

Sau đó, Mickey Barreto hành động như thể ông ta thực sự là chủ sở hữu của tòa nhà khi cố gắng kiếm tiền từ nhiều người khác nhau, "bao gồm việc đòi tiền thuê phòng từ những người thuê khách sạn, đăng ký tên của anh ta với Sở Bảo vệ Môi trường Thành phố New York để thanh toán tiền nước sinh hoạt và nước thải của khách sạn".

Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg cho biết: "Như cáo buộc, Mickey Barreto đã nhiều lần tuyên bố gian lận quyền sở hữu một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của Thành phố - Khách sạn New Yorker".

Năm 2019, Giáo hội Thống nhất cũng đã kiện Mickey Barreto về việc giả mạo chứng từ, bao gồm cả những tuyên bố của ông ta trên nền tảng LinkedIn với tư cách là chủ sở hữu tòa nhà khách sạn New Yorker.

Tác giả: Trần Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức