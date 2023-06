Người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cửa hàng ở trạm xăng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/6, tại một trạm xăng ở đường West 7 Mile, Thành phố Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ.

Trong clip, một người đàn ông xách một thùng chất lỏng dễ cháy đổ vào bên trong cửa hàng. Người này cầm chiếc đèn hàn trong tay và dường như đang nói chuyện với nhân viên bán hàng. Sau đó, hắn ta lùi ra khỏi cửa rồi châm lửa đốt cháy cửa hàng.

Cảnh sát cho biết, nhân viên trạm xăng đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương để điều trị bỏng cấp độ 1.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra và nghi phạm đã bị giam giữ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn