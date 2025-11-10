Người đàn ông 32 tuổi tiên lượng tử vong cao vì ăn món "vạn người mê"

Ngày 7/11, anh N.V.T. (32 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu trong tình trạng kích thích, vật vã, sốc, suy hô hấp, huyết áp tụt (80/40 mmHg).

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng cho anh T. và phát hiện nhiều vết ban thâm tím, hoại tử ở khắp mặt, ngực và hai tay, kèm đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà cho biết, một tuần trước, anh T. ăn tiết canh lợn. Sau đó 4-5 ngày, anh bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, chuyển sang khó thở, đau đầu, buồn nôn, kèm các ban xuất huyết và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn (Streptococcus suis). Ngay khi nhập viện, anh T. được hồi sức tích cực, qua cơn nguy kịch, song tiên lượng vẫn còn dè dặt.

Vùng mặt bệnh nhân xuất hiện các ban hoại tử do vi khuẩn liên cầu lợn tấn công trực tiếp vào mạch máu.

Liên cầu lợn là vi khuẩn nguy hiểm lây từ lợn sang người qua đường tiêu hóa hoặc qua vết thương hở khi tiếp xúc với lợn, thịt sống. Bệnh có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, với tỷ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề như điếc hoặc rối loạn thần kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn tái, lòng chưa chín kỹ; cần đeo găng tay, khẩu trang, che kín vết thương khi giết mổ hoặc chế biến thịt lợn. Khi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, phát ban sau khi ăn hoặc tiếp xúc với lợn, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các đối tượng như người chăn nuôi lợn, bác sĩ thú y, công nhân giết mổ, người vận chuyển hoặc bán thịt, đầu bếp cũng có nguy cơ cao, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết thương hở trên da khi tiếp xúc với thịt lợn nhiễm mầm bệnh.

Người nhiễm liên cầu lợn có thể biểu hiện dưới nhiều thể lâm sàng khác nhau như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (gây suy đa cơ quan), viêm nội tâm mạc. Một số trường hợp viêm khớp (thường gặp ở khớp hông, khuỷu tay, cổ tay, xương cùng chậu, cột sống và ngón tay cái).

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Phương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), chia sẻ với báo Vietnamnet tỉ lệ tử vong do nhiễm liên cầu lợn rất cao. Người sống sót có thể gặp di chứng mất thính lực vĩnh viễn (điếc) hoặc rối loạn tiền đình.

Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh liên cầu lợn ở người. Do đó, bác sĩ Phương khuyến cáo phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất, bao gồm: - Tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn ốm hoặc chết. - Đảm bảo an toàn lao động trong chăn nuôi, giết mổ. - Cần tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm. - Ăn thịt lợn được nấu chín kỹ. Tác giả: Minh Hoa (t/h Vietnamnet, Thời báo VTV)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn