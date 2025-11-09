2 trẻ chết và mất tích khi tắm suối

Thi thể cháu L. được tìm thấy.

Chiều 9-11, ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập xác nhận, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một trẻ em bị mất tích khi tắm suối ở địa phương này. Trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm 5 cháu nhỏ rủ nhau đi tắm tại đoạn suối Nước Na (thuộc thôn 1, xã Trà Tập).

Trong lúc tắm thì cả nhóm bị nước cuốn trôi. Ba cháu may mắn trôi vào bờ, được cứu sống; còn 2 cháu Hồ Văn L. (13 tuổi) và Hồ Văn S. (8 tuổi, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Trà Tập huy động lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu L. cách nơi bị nạn khoảng 200m. Hiện các lực lượng chức năng cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm cháu S.

Theo lãnh đạo xã Trà Tập, sau các đợt mưa lớn vừa qua, sáng 9-11 các thủy điện trên thượng nguồn thông báo xả nước. Tuy nhiên, các cháu không nắm thông tin này đã đi ra suối tắm, dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Tác giả: Trần Tân

Nguồn tin: cadn.com.vn