Nhân viên bảo vệ tổ chức "bay lắc" trong trường học

Ngày 9-11, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, xử lý vụ việc nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình, có hành vi tổ chức và sử dụng ma túy ngay tại phòng bảo vệ nhà trường.

Theo thông tin từ VKSND TP Hải Phòng, tối 20-9, Trần Văn C. (SN 1983, bảo vệ một trường Tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình) đã rủ Vũ Văn H. (SN 1987) cùng sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ của trường. Trước đó, hai đối tượng này góp tiền mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng khác, sau đó mang về trường sử dụng.

Khi lực lượng công an kiểm tra, phát hiện nhiều tang vật liên quan việc sử dụng ma túy, gồm đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tờ tiền, thẻ căn cước công dân của C. có bám dính chất bột trắng, cùng các túi nilon chứa chất bột và viên nén màu xanh, đỏ, nghi là ma túy tổng hợp.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng xác định, chất bột thu giữ là ma túy loại Ketamine, các viên nén màu xanh và đỏ là ma túy loại MDMA (thuốc lắc). Test nhanh Trần Văn C. và Vũ Văn H. đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy và rủ H. cùng sử dụng tại phòng bảo vệ của trường tiểu học. Sau khi sử dụng, cả hai vẫn để lại nhiều tang vật tại hiện trường thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn C. và Vũ Văn H. về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động