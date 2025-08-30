Người bị bệnh gout có ăn được thịt gà không?

Thịt gà và bệnh gout

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa do nồng độ axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến hình thành tinh thể muối urat tại khớp, gây sưng, nóng, đỏ, đau. Thịt gà có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, ít tinh bột và đường, cung cấp các vitamin nhóm B cùng khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, lượng purin trong thịt gà lại có thể trở thành yếu tố nguy cơ cho người mắc bệnh gout.

Theo các nghiên cứu, nếu tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu purin, nồng độ axit uric trong máu sẽ tăng cao, tạo điều kiện cho bệnh gút bùng phát. Vì vậy, người bệnh vẫn có thể ăn thịt gà nhưng cần lựa chọn phần thịt và cách chế biến phù hợp.

Hàm lượng purin trong từng bộ phận gà

Thịt mông: khoảng 68,8 mg/100g (thấp); Thịt ức không da: 141,2 mg/100g (mức trung bình); Cánh: 137,5 mg/100g (mức trung bình); Chân: 122,9 mg/100g (mức trung bình); Gan: trên 300 mg/100g (cao, cần tránh).

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, thực phẩm chứa purin trên 150 mg/100g được xếp vào nhóm nguy cơ cho người gout. Do đó, người bệnh nên ưu tiên ăn phần thịt nạc, hạn chế nội tạng gà và kiểm soát khẩu phần.

Cách chế biến thịt gà an toàn cho người bị gout:

Các chuyên gia khuyến nghị:

Bỏ da gà trước khi nấu để giảm lượng purin và chất béo bão hòa; Nấu bằng phương pháp luộc, hấp, nướng thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ; Không sử dụng nước hầm xương, nước sốt đặc, vì đây là nơi tích tụ nhiều purin; Kết hợp nêm nếm với dầu thực vật có lợi như dầu ô liu, dầu bơ và gia vị kháng viêm như nghệ, cà chua, ớt; Hạn chế rượu, sữa giàu chất béo và mỡ động vật trong bữa ăn kèm.

Ngoài ra, quá trình bảo quản thịt gà cũng ảnh hưởng đến hàm lượng purin. Nhiệt độ bảo quản thấp và thời gian ngắn sẽ giúp giảm hoạt động enzyme, từ đó hạn chế sự tích tụ purin.

Người bị bệnh gout vẫn có thể ăn thịt gà, nhưng cần kiểm soát lượng ăn, lựa chọn phần thịt ít purin, tránh nội tạng và chế biến theo cách lành mạnh. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với lối sống khoa học để kiểm soát bệnh gout hiệu quả.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn