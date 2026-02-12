Ngựa vàng, ngựa bạc Nha Trang tung vó mang tài lộc cho năm mới

Ngựa vàng tung vó, dưới chân là đồng tiền mang chữ tài lộc trông ấn tượng và uy nghi - Ảnh: TRẦN HOÀI

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, công trình chào xuân với dàn linh vật ngựa vàng, ngựa bạc ở nhiều điểm công cộng của phố biển Nha Trang đã hoàn thiện và nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách.

Tại quảng trường 2 Tháng 4, công viên Yến Phi, khu vực gần trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và nhiều góc phố trung tâm, những hình tượng ngựa được tạo dáng độc đáo, sẵn sàng đón người dân, du khách đến vui xuân, chụp ảnh lưu niệm.

Nổi bật nhất là linh vật ngựa ở khu vực gần tháp Trầm Hương, tạo dáng vươn mình phi nước đại, dưới chân là đồng tiền khắc 2 chữ tài lộc

Ngựa vàng ánh kim, bờm và đuôi uốn cong mềm mại, thân mình săn chắc, đôi mắt mở to đầy khí thế.

Bên cạnh đó, linh vật ngựa bạc với gam màu ánh kim lạnh hơn, các mảng cơ được tạo khối rõ nét, toát lên vẻ mạnh mẽ, hiện đại.

Đặc biệt gây chú ý là mô hình ngựa nhạc trưởng đặt trong không gian tại khu vực công viên Yến Phi. Chú ngựa mặc áo vest cách điệu, hai tay nâng cao như đang dẫn dắt dàn nhạc mùa xuân, bên cạnh là các chú ngựa khác đang hát và chơi nhạc cụ.

Chị Mai Phương (du khách TP.HCM) cho biết rất bất ngờ vì linh vật năm nay vừa sang trọng, vừa vui tươi. Chị nhận định linh vật ngựa năm nay ở Nha Trang nhìn rất sáng tạo, khác hẳn những năm trước chỉ đơn thuần là tượng linh vật đứng tạo dáng.

Còn anh Lê Thanh Tùng (phường Nam Nha Trang) chia sẻ buổi tối nào gia đình anh cũng ra quảng trường dạo mát:

“Ngựa vàng, ngựa bạc nhìn rất có khí thế, giống như tinh thần quê hương đang bứt tốc. Mấy tiểu cảnh trang trí cũng khiến không khí Tết trẻ trung, vui tươi hơn" - Anh Tùng nói.

