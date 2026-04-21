Ngọc Trinh khoe vóc dáng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Tạm rời xa những bộ cánh hở bạo gây tranh cãi, Ngọc Trinh xuất hiện đầy tinh tế trong thiết kế váy ren mỏng manh, khoe khéo đường cong cơ thể và làn da trắng sáng đặc trưng dưới nắng chiều.

Sức hút từ sự đối lập giữa nữ tính và gợi cảm

Ngọc Trinh từ lâu đã là một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt nhất showbiz Việt. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải bộ ảnh dạo phố với phong cách cực kỳ bắt mắt. Người đẹp lựa chọn một thiết kế váy ren màu xanh nhạt ôm sát, điểm xuyết phần cổ trễ nải tinh tế, giúp tôn lên trọn vẹn vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy".

Điểm nhấn khiến anh em phải chú ý chính là chiếc áo khoác mỏng màu hồng khoác hờ trên vai, tạo nên một tổng thể vừa ngọt ngào như "kẹo bông", vừa gợi cảm một cách đầy nghệ thuật. Phụ kiện vòng cổ bản lớn cùng đôi giày cao gót thanh mảnh càng làm nổi bật phần xương quai xanh và đôi chân dài miên man của cô nàng.

Phong độ vững vàng dù ở ngưỡng cân nặng 55kg

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là việc Ngọc Trinh vẫn giữ được sự nuột nà dù trước đó cô tiết lộ đã tăng lên 55kg. Thay vì trông nặng nề, việc tăng cân lại giúp "Nữ hoàng nội y" trông đầy đặn, tràn đầy sức sống và quyến rũ hơn bao giờ hết.

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận từ khán giả đã không tiếc lời khen ngợi: "Dáng vẫn chuẩn quá", "Tăng cân nhìn xinh và sang hơn hẳn". Có vẻ như dù hoạt động trong showbiz bao nhiêu năm, Ngọc Trinh vẫn biết cách giữ vững phong độ nhan sắc của mình.

Sự thay đổi trong lối sống: Kín tiếng và trưởng thành hơn

Sau những biến cố và ồn ào trong quá khứ, Ngọc Trinh hiện tại chọn cho mình một lối sống yên bình và kín tiếng hơn. Trên trang cá nhân, thay vì những phát ngôn gây sốc, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực như tập luyện thể thao, nấu ăn hay đi du lịch nghỉ dưỡng.

Trong công việc, người đẹp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh riêng và tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp. Sự thay đổi từ một cô nàng thị phi sang hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, tập trung chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống đang giúp Ngọc Trinh nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn