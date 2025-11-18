Ngoại tình suốt nhiều năm, người phụ nữ sốc vì chồng vẫn tin mình là người vợ tốt

Tôi năm nay đã 50 tuổi, là một người phụ nữ rất có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Kể từ khi kết hôn, tôi hết lòng hết dạ hy sinh cho gia đình, chồng cũng vì thế mà rất biết ơn vợ.

Chồng tôi sống rất có trách nhiệm, mỗi tháng tiền kiếm bao nhiêu đều nộp hết cho tôi. Khuyết điểm duy nhất của anh là hoàn cảnh gia đình rất nghèo, bố mẹ không có thu nhập, bản thân cũng chẳng có triển vọng gì cho tương lai, làm việc bao năm rồi mà vẫn không gây dựng được sự nghiệp. Lương anh mỗi tháng 10 triệu, thậm chí không đủ nuôi sống cả nhà, có những thời điểm cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Mặc dù chồng thường nói cuộc sống bình dị như vậy khiến anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tôi thì nghĩ khác. Cuộc sống mà không có tiền, dù anh đối xử tốt với tôi đến đâu cũng không khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy anh ấy vô dụng.

Ảnh minh họa.

Sau này, để mang lại cho tôi cuộc sống tốt hơn, chồng chọn đi làm xa vì lương cao, hoàn toàn không phải lo không đủ tiền nuôi gia đình. Lúc đó tôi cũng không phản đối anh ấy đi xa, dù sao cũng cảm thấy anh ấy đi xa như vậy không chỉ kiếm được tiền, mà còn có thể khiến tình cảm vợ chồng ngày càng sâu đậm. Tôi nghĩ rằng, vợ chồng ở bên nhau nhiều chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn, nếu thỉnh thoảng xa cách, biết đâu lại có thể vun đắp tình cảm, lần gặp lại sẽ có cảm giác mới mẻ, nên tôi thấy như vậy cũng tốt.

Sau khi chồng đi làm xa, chỉ còn lại tôi và con sống cùng nhau, ban đầu tôi không cảm thấy cô đơn lắm nhưng dần dần cảm thấy hối hận. Tôi bắt đầu thấy nhớ chồng nhiều hơn, có lúc có nhu cầu cũng không biết phải làm sao, muốn đi tìm anh ấy nhưng tiền xe đắt đỏ, dẫn con theo cũng bất tiện, đành phải chịu sự cô đơn này.

Điều an ủi tôi duy nhất đó là chồng kiếm được ngày càng nhiều, cuộc sống cũng khá giả hơn, không còn khó khăn như trước. Dẫu vậy tôi lại chẳng vui vẻ chút nào, luôn cảm thấy không có người bên cạnh thật sự khó chịu. Tôi từng nghĩ đến việc bảo chồng về đây làm việc nhưng lại sợ chồng nói tôi vô lý. Dù sao lúc đi cũng là do tôi bảo anh ấy đi, nên tôi sợ anh ấy nói tôi nhiều chuyện, cũng không dám đề cập những điều này.

Để bớt cảm giác cô đơn và nhàm chán mỗi ngày, tôi chỉ có thể tìm người khác trò chuyện hoặc đi chơi với bạn bè. Sau đó, trong một lần đi tiệc, tôi quen một người đàn ông lớn hơn tôi một tuổi, lúc đó anh ta thấy tôi một mình ngồi uống rượu, liền bắt chuyện với tôi. Ban đầu tôi không muốn để ý nhưng anh ta cứ liên tục nói chuyện với tôi, tôi cũng ngại mãi không đáp lại người ta. Kết quả trò chuyện một lúc thì phát hiện người đàn ông này cũng được, anh ta rất biết cách ăn nói lấy lòng phụ nữ.

Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi trao đổi cách liên lạc với nhau. Từ đó trở đi, anh ta hằng ngày đều nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, bình thường cũng nói rất nhiều lời quan tâm, dần dần tôi đã sa vào lưới tình lúc nào không hay.

Tôi không kiềm chế được mà đã ngoại tình. Thực ra tôi hoàn toàn không muốn ngoại tình nhưng ngày ngày chịu đựng cuộc sống cô đơn này nên nhiều lúc cũng rất khó chịu. Tôi nghĩ mình ngoại tình chỉ là để tìm sự an ủi và đồng hành mà thôi, chắc chắn không để chồng biết được. Vì chồng đối xử với tôi rất tốt, không thể để vì chuyện ngoại tình này mà phá huỷ cuộc sống hôn nhân.

Giờ đây tôi đã ngoại tình nhiều năm nhưng chồng vẫn không phát hiện, vẫn luôn nghĩ tôi là một người vợ tốt, biết chăm lo cho gia đình. Mỗi lần anh ấy về tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chính vì vậy, anh ấy luôn cho rằng tôi rất chung thủy nhưng thực tế như "cú vả" vào mặt anh ấy.

Tôi biết làm vậy là rất không tốt nhưng không thể khống chế bản thân, vì ngoại tình thật sự quá tuyệt vời, hơn nữa tình nhân đối với tôi cũng không tệ. Vì thế, tôi rất thích mối quan hệ lén lút này, cũng cảm thấy việc ngoại tình có thể duy trì mãi mãi.

Chỉ cần chồng không phát hiện, tôi sẽ luôn giữ mối quan hệ với tình nhân. Vì chồng không ở bên cạnh, tôi có thể bầu bạn với tình nhân lúc cô đơn nên như vậy cũng tốt, vừa có hôn nhân, vừa có tình yêu, quả thực là vẹn cả đôi đường.

Tác giả: Phan Hằng - 163

Nguồn tin: nguoiduatin.vn