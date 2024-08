Nghiêm trị 2 “nghịch tử” bất đạo

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ông N.Đ.L (1972) đã ly hôn vợ và sống cùng con trai là Nguyễn Đăng Lợi (SN 2002), ở thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 18h30’ ngày 29/6/2024, ông N.Đ.L nấu cơm xong vào nhà gọi Lợi dậy ăn cơm nhưng Lợi nói không ăn cơm mà chỉ thích uống nước ngọt. Ông L tiếp tục yêu cầu Lợi dậy ăn cơm để dọn thì Lợi có lời nói hỗn láo nên ông L bực tức, dùng tay tát vào mặt của Lợi.

Bị bố đánh, Lợi xuống bếp lấy một con dao bầu, đi đến vị trí ông L đang đứng ở khu vực giếng, bất ngờ chém và đâm nhiều nhát vào đầu, mặt, tay ông L. Bị chém bất ngờ, ông L hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài ngõ về phía dốc đê thôn Châu Tử cách đó khoảng 40m nhưng Lợi vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo rồi chém thêm nhiều nhát vào đầu, người khiến ông L nằm gục xuống tại chỗ.

Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện chạy lại can ngăn và dùng gậy đánh vào tay Lợi, khiến dao trên tay Lợi rơi ra, nhân đó hắn bỏ đi khỏi hiện trường. Ông L được người dân đưa đi bệnh viện Hợp Lực để cấp cứu, điều trị. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Đăng Lợi đến Công an xã Triệu Lộc đầu thú.

Nghịch tử Phạm Tuấn Anh (bên trái) và Nguyễn Đăng Lợi (bên phải).

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đăng Lợi để điều tra tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Một vụ việc tương tự khác, trước đó khoảng 12h trưa, ngày 21/7/2024, Phạm Tuấn Anh (SN 1988, cư trú tại số nhà 4/272 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) đi uống bia về nhà thì thấy em gái là Phạm Ngọc Trang (SN 1992) đang ăn. Phạm Tuấn Anh nói Trang để gọn nồi cơm lại thì Trang trả lời “Để đó cũng được chứ sao”. Tuấn Anh lập tức dùng chiếc bát tô đang cầm trên tay đánh, gây thương tích cho Trang.

Ngay sau đó, ông Phạm Văn Sinh (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hường (SN 1965) là bố mẹ của Tuấn Anh và Trang chạy lại can ngăn thì Tuấn Anh tiếp tục đánh đập cả bố mẹ đẻ. Hậu quả chị Phạm Ngọc Trang và bà Nguyễn Thị Hường bị thương tích. Vào cuộc điều tra, nhận thấy hành vi trên của đối tượng Phạm Tuấn Anh có tính chất hung hãn, côn đồ, trái luân thường đạo lý, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Phạm Tuấn Anh về tội “Ngược đãi cha mẹ” quy định tại Điều 185, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân