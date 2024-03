Nghi Sơn và Hoàng Mai ký kết phát triển toàn diện

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai.

Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã báo cáo dự thảo thỏa thuận Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025.

Ký thỏa thuận hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025.

Theo nội dung ký kết, hai địa phương sẽ phối hợp hợp tác, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy lợi thế của từng địa phương, đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Hai bên sẽ phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình lập các quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch chung; hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh thu hút các dự án vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi; phát triển ngành thương mại - dịch vụ phù hợp với quy hoạch và lợi thế của mỗi địa phương…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương tập trung phối hợp, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng, cảng biển, khu kinh tế và logistics; thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án lớn. Bên cạnh đó, hai thị xã sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là vùng giáp ranh và học hỏi lẫn nhau để cùng trở thành hai cực tăng trưởng mạnh của hai tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị hai thị xã tăng cường phối hợp, liên kết, hợp tác trong xây dựng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham mưu cho tỉnh và các bộ, ngành Trung ương làm tốt công tác đảm bảo môi trường trên địa bàn…

