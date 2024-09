Nghệ An xử lý hơn 5.200 vi phạm buôn lậu và hàng giả trong 9 tháng

Buổi làm việc ngày 19/9 tại TP Vinh (Nghệ An) có đoàn công tác từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng, dẫn đầu. Phía Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An có ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 389, cùng với các lãnh đạo từ sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo về tình hình công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa phương.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 389 Nghệ An đã phát hiện và xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm hành chính liên quan đến buôn lậu và hàng giả, khởi tố hình sự 1.369 đối tượng, và thu nộp ngân sách Nhà nước trên 180 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An

Ban chỉ đạo cũng nêu ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, việc đấu tranh với các đối tượng buôn bán trên nền tảng thương mại điện tử gặp nhiều trở ngại, và chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý các mặt hàng như thuốc lá điện tử và ma túy.

Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh rằng công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử vẫn chưa hiệu quả, và tỉnh cũng thiếu kho chuyên dụng để bảo quản tang vật như pháo nổ và thực phẩm. Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá tang vật cũng đang gặp khó khăn. Thời gian tạm giữ tang vật ngắn cũng gây trở ngại trong việc xử lý.

Ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã ghi nhận những nỗ lực của Ban chỉ đạo 389 Nghệ An và tiếp thu các đề xuất để trình Chính phủ xem xét. Đoàn công tác cũng khuyến khích tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới.

