Nghệ An xếp thứ 7 cả nước về bộ chỉ số phục vụ hành chính công

Các Sở, ban, ngành bám sát chỉ đạo của các Bộ, ngành chủ quản, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành đồng bộ, thống nhất với tiến độ của Trung ương. Công an tỉnh đã quyết liệt rà soát, làm sạch dữ liệu cử tri phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm tiện ích Đề án 06/CP, ra mắt các các mô hình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt mức tối đa hoặc tiệm cận tuyệt đối. Đơn cử như chỉ tiêu Công khai minh bạch và Mức độ hài lòng đạt điểm tuyệt đối 18/18. Số hóa hồ sơ đạt 20,63/22 điểm, trong đó tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt tới 94,83%.

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã chấp nhận thẻ Căn cước thay thế thẻ BHYT giấy. Toàn tỉnh đã có hơn 12,4 triệu lượt tra cứu căn cước phục vụ khám chữa bệnh.

Tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đạt mức ấn tượng 94,2%.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái dữ liệu dân cư đang ngày càng hoàn thiện với việc kích hoạt gần 2 triệu tài khoản định danh điện tử và hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch.

Dù đạt nhiều thành tích, báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn khách quan đang gây áp lực lên hệ thống. Đó là việc thiếu cơ chế gia hạn tự động khiến các đơn vị phải chờ đợi quy trình đấu thầu thuê dịch vụ CNTT theo năm dễ gây gián đoạn hoạt động của các hệ thống thông tin.

Cán bộ công chức hiện vẫn phải thao tác song song trên nhiều hệ thống của Bộ và tỉnh, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới, đó là ưu tiên tạo lập dữ liệu tập trung xây dựng 116 CSDL quốc gia và chuyên ngành, đặc biệt là dữ liệu về y tế và cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh tiện ích VNeID tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng để theo dõi thông tin bầu cử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Vận hành hệ thống thông minh tập trung đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (NgheanIOC) đi vào hoạt động chính thức.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn