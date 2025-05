Nghệ An: Xem xét xây dựng lại giá thuê mặt bằng chợ

Người dân tâm tư vì mức thu cao

Chợ Vinh là khu chợ truyền thống lớn tại tỉnh Nghệ An với tổng số hộ đăng ký buôn bán tại chợ là gần 3,5 nghìn tiểu thương, từng được xem là chợ đầu mối trong tỉnh và phục vụ một số tỉnh lân cận.

Từng biết đến với một khu chợ sầm uất bậc nhất Nghệ An, tuy nhiên từ sau đại dịch Covid - 19, khi các sàn thương mại điện tử lên ngôi, việc mua bán oniline trở thành thói quen của nhiều người dân thì khu chợ cũng vì thế trở nên ảm đạm, việc buôn bán ế ẩm, thu nhập của tiểu thương giảm mạnh.

Từ năm 2024, nhiều tiểu thương tại chợ Vinh đã làm đơn kiến nghị gửi UBND TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An xem xét lại mức giá thu diện tích mặt bằng được áp dụng theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn, chợ Vinh cũng không ngoại lệ dù từng là chợ đầu mối lớn.

Các tiểu thương ở đình chợ Vinh cho biết, đình chợ Vinh là công trình đầu tư mà Nhà nước và Nhân dân cùng thực hiện từ năm 2003, theo thỏa thuận, hơn 1.200 hộ kinh doanh trong đình chợ được miễn phí mặt bằng 15 năm kể từ ngày đình chợ được đưa vào hoạt động. Chính thức từ năm 2024, tiểu thương trong đình chợ mới bắt đầu hết thời hạn thỏa thuận theo đầu tư, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ tiền thuê mặt bằng.

Thực tế với mức thu quy định hiện nay khá cao, khó cho tiểu thương khi tình trạng kinh doanh ế ẩm. Mức thu theo quy định bảng giá góc loại 1 mỗi tháng sẽ được tính là 190 nghìn/m2, loại 2 là 166 nghìn/m2, loại 3 là 142 nghìn/m2; quầy thường mức giá loại 1 là 130 nghìn/m2, loại 2 là 118.500 đồng/m2...

Trong khi đó cũng là chợ loại 1 nhưng mức thu theo quy định ở chợ Ga Vinh lại thấp hơn nhiều. Đơn cử, gian hàng đình chính đường Phan Bội Châu giá thu theo tháng là 126 nghìn/m2; loại 2 là 103 nghìn/m2... Cho rằng có sự bất cập trong việc áp dụng giá mặt bằng với chợ cùng loại 1 nên tiểu thương làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xem xét, điều chỉnh phù hợp.

“Trên tinh thần hài hòa lợi ích, hiểu rõ sự khó khăn của tiểu thương kinh doanh tại chợ Vinh, việc giảm giá tiền thuê diện tích mặt bằng cho tiểu thương là cần xem xét, đúng với thực tế kinh doanh chợ ngày càng khó khăn. Đơn vị cũng đã tính toán, xây dựng mức giá mới, giảm mức thu gửi các cơ quan thẩm quyền, xem xét quyết định” - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh Nguyễn Hữu Đắc chia sẻ.

Xây dựng giá thu mới phù hợp

Sau khi nhận được những phản ánh từ tiểu thương, TP Vinh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc hạ mức giá thuê mặt bằng ở chợ cho tiểu thương giúp giảm bớt các khó khăn.

Phó Phòng Tài Chính - Kế hoạch TP Vinh Hoàng Minh Thọ thông tin, hiện nay TP Vinh cũng đang phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án giá chung cho các chợ trên địa bàn TP Vinh theo thực tế kinh doanh. Đơn cử, theo phương án giá mà Ban quản lý chợ Vinh trình đề xuất mức thu mới đối với các ki - ốt cố định loại góc và loại thường trong đình chợ giảm 20% - 21% so với quyết định giá thu cũ.

Sở Công Thương Nghệ An nêu rằng, dự kiến tháng 6 tới đây sẽ có chi tiết giá thu trình UBND tỉnh để xem xét quyết định mức giá mới hợp lý.

Phía Sở Công Thương Nghệ An thông tin, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Nghệ An giao về việc thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước, hiện nay đơn vị đang phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát 12 chợ trên toàn tỉnh, trong đó có 3 chợ hạng 1, 4 chợ hạng 2 và 5 chợ hạng 3. Sau khi có đủ căn cứ sẽ xây dựng chi tiết phương án giá, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, Ban quản lý các chợ và bà con tiểu thương rồi trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

“Dự kiến giữa tháng 6/2025, sở sẽ hoàn thành các nội dung liên quan để trình UBND tỉnh xem xét quyết định mức giá mới. Hiện nay khi chưa có quyết định mức giá mới thì vẫn thực hiện mức giá cũ theo Quyết định số 73 năm 2016 ban hành vẫn còn hiệu lực” - Phó Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương Phan Đức Thịnh cho biết.

Về công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An tầm nhìn đến năm 2030, Sở Công Thương cũng đã có dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách và khuyến khích đầu tư hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn