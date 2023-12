Nghệ An: Viện cớ khách hàng 'không phối hợp', bảo hiểm giảm trừ… 50% số tiền bồi thường

Khốn khổ đòi quyền lợi bảo hiểm sau vụ tai nạn

Hơn 3 tháng nay, anh Tr.Đ.T., trú khối 2, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An phải đi thuê xe ô tô ngoài để đi làm, sau vụ tai nạn khiến chiếc xe Toyota Corolla Cross BKS: 37K-0…. bị hư hỏng phải đưa vào hãng để sửa chữa.

Theo anh T., vào khoảng 23h30 ngày 14/8/2023, anh điều khiển xe ô tô lưu thông trên địa phận thuộc phường Nghi Hoà, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thì không may gặp tai nạn. Rất may, vụ tai nạn không liên quan đến bên thứ 3, không gây thiệt hại về người và tài sản cho người khác.

“Thời điểm đó trời tối, không có người trên đường nữa, trong giây phút sơ ý nên tôi bị lạc tay lái dẫn đến việc đâm vào nhà dân bên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, tôi bị thương và cảm thấy choáng vì vậy đã gọi cho người thân ở gần đó ra đưa đi cấp cứu”, anh T. kể.

Biết rằng chiếc xe bị hư hỏng không nhẹ nên anh T. cũng đã gọi cho Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ (thuộc Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Long). Ngay trong đêm, do bị thương nên anh T. được người thân đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu. Còn phương tiện gặp tai nạn vẫn để nguyên ở hiện trường để Công an Tx. Cửa Lò điều tra, đồng thời để phía công ty bảo hiểm lập hồ sơ.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trong đêm 14/8/2023.

“Sau khi xảy ra tai nạn, tôi đã chủ động thực hiện các nghĩa vụ của người được bảo hiểm/người điều khiển xe theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô của công ty Bảo Long. Điều tôi không ngờ được là công ty đã cố tình kéo dài thời gian giải quyết bồi thường, gây khó khăn và thiệt hại về cả thời gian lẫn kinh tế cho khách hàng”, anh T. bức xúc nói.

Cho đến thời điểm hiện nay là đã hơn 3 tháng xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe ô tô của anh vẫn đang nằm nguyên trong hãng. Nguyên nhân là chi phí sửa chữa sau vụ tai nạn lên đến hơn 308 triệu đồng, nhưng phía công ty bảo hiểm lại gửi thông báo giảm trừ 50% số tiền bồi thường đối với chiếc xe của anh Tr.Đ.T.

Lý do được công ty này đưa ra là: Người được bảo hiểm không trung thực trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ bồi thường; không tạo điều kiện cho công ty bảo hiểm trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó.

Anh T. cho biết nguyên nhân tai nạn là do anh sơ ý, nhưng rất may không thiệt hại về người.

Điều này khiến anh T. vô cùng bức xúc, bởi lý do mà công ty bảo hiểm giảm trừ 50% số tiền bồi thường không thuyết phục, thậm chí còn vô lý. Vụ tai nạn do anh T. tự gây ra, toàn bộ hình ảnh và video đã chứng minh cho việc đó, nhưng phía công ty vẫn không đồng ý đền bù 100% theo kiến nghị của khách hàng.

“Thậm chí, công ty bảo hiểm còn nhiều lần gây khó dễ khi yêu cầu tôi cung cấp thông tin về việc làm gì, ở đâu trong ngày xảy ra tai nạn. Vào thời điểm xảy ra tai nạn thì tôi đã phối hợp làm việc, còn những hoạt động trước đó thuộc về đời tư cá nhân nên tôi không thể cung cấp”, anh T. nói.

Nhiều tháng sau này, anh T. đã liên tục liên hề và gặp đại diện Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ để tìm hiểu lý do, nhưng câu trả lời vẫn chưa thoả đáng. Cuối cùng, chiếc xe của anh vẫn chưa thể lấy về để sử dụng và anh vẫn phải thuê xe để đi lại hằng ngày.

Giám đốc công ty bảo hiểm nói gì?

Để rộng đường dư luận, PV đã đến trụ sở Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ đóng tại số 106A, đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để làm rõ nội dung đơn thư phản ánh.

Về việc này, ông Bùi Huy Thắng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ xác nhận, đơn vị đã ra thông báo giải quyết bồi thường đối với xe ô tô Toyota Corolla Cross BKS: 37K-0…

Theo đó, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tổn thất xe ô tô 37K-0…. đã thu nhập được; Căn cứ vào kết quả xác minh vụ tai nạn xe 37K-0….; Căn cứ vào quy tắc số 3090/2018/QĐ-TGĐ về việc Ban hành quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ngày 24/12/2018 của bảo hiểm Bảo Long; thì phía công ty đã quyết định giảm trừ 50% số tiền bồi thường đối với vụ tai nạn xe ô tô là hơn 154 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

Lý giải thêm về nguyên nhân khách hàng không trung thực, không tạo điều kiện để công ty bảo hiểm trong quá trình xác minh vụ tai nạn, ông Thắng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, phía công ty đã cử giám định viên lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm này anh Tr.Đ.T. đã rời đi. Chúng tôi hỏi anh T. đã ở bệnh viện nào thì vị khách hàng này cũng không nói. Hôm sau, khi Công an Tx. Cửa Lò đến khám nghiệm hiện trường thì anh T. cũng không tới để hỗ trợ việc điều tra theo quy định”.

Trụ sở Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ

Theo Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Long, phải đến ngày 18/8/2023, khách hàng mới đến trụ sở để khai báo vụ tai nạn bằng văn bản. Tuy nhiên, nội dung tường trình không kê khai khoảng thời gian từ sáng cho đến tối ngày 14/8/2023 làm gì, ở đâu,… làm ảnh hưởng đến công tác xác minh người điều khiển xe, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm xe.

“Ngoài ra, để có cơ sở giải quyết bồi thường cho khách hàng theo quy định của pháp luật, phía công ty bảo hiểm đã gửi công văn đến Công an Tx. Cửa Lò đề nghị cung cấp hồ sơ về vụ tai nạn. Tuy nhiên, phía đơn vị này cho biết là không lập hồ sơ, vì vậy không có căn cứ để bồi thường 100%”, ông Thắng nói.

Đồng thời, việc khách hàng liên tục có nhiều động thái không hợp tác, không tạo điều kiện là lý do để công ty bảo hiểm thực hiện khoản e, điều 19 Giảm trừ bồi thường. Cụ thể trường hợp này là 50% số tiền bồi thường đối với vụ tai nạn xe ô tô.

Công ty ra thông báo giảm trừ 50% số tiền bồi thường là do khách hàng không trung thực.

Tuy nhiên, phía Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ cũng cho biết, nếu phía khách hàng không đồng ý với những thông báo đó thì có thể đề xuất bằng văn bản để phía công ty có cơ sở báo cáo Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Long để tìm phương án.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có văn bản gửi Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nêu hiện trạng, kể từ tháng 1/2021 thời điểm Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc chủ xe cơ giới có hiệu lực thi hành, Bộ Công an đã có công văn số 813/BCA-C08 gửi các đơn vị trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố, yêu cầu thực hiện nghiêm túc nghị định này, nhất là một số nội dung mới của nghị định phải tuân thủ thực hiện. Tại khoản 3 điều 35 và khoản 4 điều 15 Nghị định 03/2021 quy định trách nhiệm của Bộ Công an “Chỉ đạo lực lượng CSGT, CSĐT cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) cho doanh nghiệp bảo hiểm trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách; bản sao tài liệu bao gồm Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ TNGT”.

