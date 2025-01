Nghệ An: “Vaccine ” nào ngăn ngừa thực phẩm bẩn?

Để ngăn ngừa vấn nạn trên, ngoài việc liên tục phát đi những khuyến cáo đến người tiêu dùng, chính quyền tỉnh Nghệ An còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong an toàn.

Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Mới đây, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân năm 2025. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực phẩm “bẩn” là mối nguy hại, đe doạ đến an toàn tính mạng, sức khoẻ của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2025.

Đối tượng kiểm tra, cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chế độ kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch, thời gian kiểm tra từ ngày 10/1 - 10/3/2025.

Bởi, theo nhận định của chính quyền tỉnh Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân năm 2025 là khoảng thời gian mà tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế ở Nghệ An có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn so với bình thường, nhất là vấn nạn buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đơn cử như trong tháng 12/2024, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 39 vụ, bắt giữ 82 đối tượng, thu giữ 2 tấn thực phẩm “bẩn”, gần 425,3 kg pháo nổ, 333 sản phẩm các loại không rõ nguồn gốc và một số hàng hoá khác. So với tháng tháng trước số vụ giảm 25%, số đối tượng tăng 36,67% và so với cùng kỳ năm 2023 số vụ giảm 50%, số đối tượng giảm 3,53%.

Điển hình là vụ việc Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ 2 tấn thực phẩm “bẩn” tại địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác số 2, Trạm CSGT Diễn Châu nhận thấy xe ô tô tải mang BKS 50H-015.66 có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe, kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe chở 40 bao tải chứa thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng khối lượng là 2 tấn. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hàng hoá và bàn giao cho Đội QLTT số 1, Cục QLTT Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Mang tâm lý “hám rẻ”, người dân dễ bị mắc lừa bởi các tổ chức, cá nhân buôn bán thực phẩm “bẩn”.

Cũng theo báo cáo mới nhất mà Cục Thống kê Nghệ An công bố, chỉ tính riêng trong tháng 12/2024, toàn tỉnh đã xảy ra 111 vụ, 188 người bị ngộ độc, giảm 15,27% số vụ so với tháng trước, tuy nhiên số người bị ngộ độc lại tăng 38,24% so với tháng 11 và tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc chủ yếu là do ăn uống không hợp vệ sinh, ăn phải thực phẩm đã bị nấm mốc, nhiễm độc.

Người dân chung tay “bài trừ”

Liên quan vấn đề này, đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An cho hay: Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, một số chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm đã lén lút đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc quá hạn sử dụng để bán kiếm lời, bất chấp hậu quả xấu đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Nắm bắt trước tình hình đó, ngành Công Thương đã và đang chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Tập trung kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, sàn giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nghệ An khuyến cáo người dân hay là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn mua thực phẩm ở những địa điểm uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đồng thời, phòng ngừa và ngăn chặn bằng cách tập trung tuyên truyền vận động người dân đồng hành với cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng để ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần tạo điều kiện cho nhân dân vui Tết, đón Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Còn đưa ra những khuyến cáo trước vấn nạn thực phẩm “bẩn” có dấu hiệu nở rộ dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2025, ông Phạm Ngọc Quy – Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết: Để bảo đảm an toàn thực phẩm, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm cần nâng cao trách nhiệm, ý thức hơn nữa đối với hàng hóa thực phẩm trên thị trường.

Cụ thể, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần tuân thủ các điều kiện an toàn thực phẩm như: Điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về trang thiết bị dụng cụ và điều kiện về con người tham gia sản xuất thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, hãy luôn là những “người tiêu dùng thông thái” với việc chọn mua thực phẩm an toàn bằng các biện pháp như không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. Không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn. Khi tiếp cận các sản phẩm cần xem kỹ nhãn sản phẩm thực phẩm…

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn