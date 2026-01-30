Nghệ An: Từ đam mê chăn nuôi, người đàn ông thành công xây dựng trang trại lợn rừng sạch trên đất Quỳnh Thắng

Người dân thôn 2 (mới), xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An không còn lạ gì về trang trại lợn rừng sạch của anh Lê Văn Phương (SN 1979) nay là công ty TNHH Phương Trinh Phát chuyên cung cấp con giống, thịt lợn rừng sạch.

Vốn là con nhà nông nên từ ngày còn nhỏ anh Phương đã nuôi ý định tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về những cây trồng và con giống để áp dụng trên mảnh đất khô cằn của xã Quỳnh Thắng. Sau hai năm theo học trường trung cấp nông lâm, trở về quê, anh Phương bắt tay vào kiếm vốn để thực hiện ý định ấp ủ bằng cách làm công nhân ở HTX điện năng.

Lợn rừng tại trại của anh Phương được nuôi theo phương pháp bán hoang dã

Sau lần đi học chăn nuôi nhím thất bại, anh Phương hướng đến con lợn rừng để chăn nuôi. “Ý định nuôi lợn rừng của tôi bị bố mẹ phản đối, họ cho rằng lợn nhà thì quen thuộc hơn nên biết được tập tính của nó mà chăm sóc chứ khi đó ở vùng này có ai nuôi lợn rừng đâu mà học. Tôi lại nghĩ khác, lợn nhà hiệu quả kinh tế không cao, dễ trượt giá trong khi lợn rừng hiếm, giá bình ổn và thị trường sử dụng sẽ là những người có kinh tế. Lúc này tôi có niềm tin nếu sản phẩm của mình là ra đánh được vào thị trường này thì không lo không bán được lợn”, anh Phương cho biết.

Lợn tại trang trại của anh Phương được nuôi đủ 12 tháng mới xuất bán nên thịt đảm bảo thơm ngon

Quyết tâm thực hiện ý định của mình, anh Phương lặn lội đi nhiều nơi để học tập phương pháp nuôi lợn rừng. Năm 2008, anh Phương nhập về lứa lợn đầu tiên để bắt đầu chinh phục giấc mơ đưa lợn rừng về với mảnh đất Quỳnh Thắng. Ban đầu anh Phương tuân thủ nghiêm ngặt phương châm chăm sóc đàn lợn của mình không vì lợi nhuận mà đổ cám tăng trọng.

Sau 1 năm chăm sóc, lứa đầu tiên đến thời điểm xuất bán thì vấn đề lớn nhất mới bộc phát đó là vì giá lớn rừng cao, trang trại mới chưa có khách mua. Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm, anh Phương chấp nhận đi từng nhà hàng, khách sạn để chào mời sử dụng thử thịt lợn do mình nuôi chứ nhất quyết không chịu mổ bán phá giá ở chợ quê. Lúc này, nhìn đàn lợn ế ẩm trong chuồng mà không ít người lời qua tiếng lại về mô hình làm kinh tế của anh Phương.

Thức ăn cho lợn rừng là các chế phẩm từ tự nhiên như chuối, cỏ, ngô...

Mặc kệ ai nói gì, anh Phương vẫn tiếp tục hành trình tìm nguồn hàng cho mình. Trời không phụ lòng người, nhiều khách hàng đánh giá cao chất lượng thịt lợn rừng ở trang trại anh Phương nên giới thiệu cho nhau tìm đến mua.

Anh Phương chia sẻ thêm: “Bạn hàng ngày một nhiều, công ty của tôi không chỉ xuất bán cho các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh mà ở các tỉnh bạn như Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương…Giờ không chỉ nhà tôi nuôi mà trong xóm, trong xã nhiều người cũng tìm hiểu và nuôi. Họ nuôi xong thì mình thu mua về rồi bán đi, có những thời điểm bạn hàng còn đưa cả xe ô tô đầu kéo và nhà tôi bắt lợn nữa ấy”.

Hơn chục năm nay, trại lợn rừng sạch của anh Phương là địa chỉ tin cậy cung cấp thịt tết cho mỗi nhà

Từ ngày công việc vào guồng, thu nhập của gia đình anh Phương vì thế cũng ổn định hơn rất nhiều. Giờ đây mỗi năm hai vợ chồng anh Phương thu về từ 300 đến 400 triệu từ bán lợn rừng. Hơn 10 năm chăn nuôi, anh Phương tự tin hướng phát triển trang trại của mình là đúng đắn.

Từ mô hình này đã đưa lại cho anh việc làm, thu nhập ổn định ngay chính trên mảnh đất quê nhà. Không chỉ nuôi và thu mua lợn rừng để bán cho nhà hàng, khách sạn trong nước mà ông chủ trang trại lợn rừng sạch này đang từng bước thực hiện giấc mơ đưa thịt lợn rừng “made in Nghệ An” xuất ngoại.

Tết Bính Ngọ 2026 này, ngoài bán lợn rừng, anh Phương còn là đầu mối phân phối thêm lợn đen bản địa

Tết Bính Ngọ năm nay, anh Phương đã chuẩn bị hàng trăm con lợn rừng, lợn đen bản địa tại trang trại của mình để phục vụ khách hàng có nhu cầu. Để tạo điều kiện cho khách hàng, anh Phương nhận làm thịt cho khách rồi đóng thùng gửi đến tận tay người sử dụng.

