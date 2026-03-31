Nghệ An: Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhiều hộ dân vùng biên sau trận lũ quét lịch sử

Những ngày cuối tháng 3/2026, sau quãng đường dài chúng tôi đã có mặt tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Nghệ An). Khung cảnh nơi đây vẫn đang trong tình trạng tạm bợ. Những căn nhà kiên cố ngày nào đã bị nước lũ cuốn trôi, thay vào đó là những chòi tạm dựng vội bằng tre, gỗ nhặt lại, bên ngoài được phủ bạt nhựa đơn sơ.

Một góc bản Cha Nga, xã Mỹ Lý sau hơn 8 tháng trận lũ lịch sử năm 2025 tàn phá



Chị Lương Thị Dung (SN 1987) cho biết, trận lũ năm ngoái quét hết nhà cửa, tài sản... Bây giờ cả nhà phải sống trong chòi tạm.

Trưởng bản Cha Nga Lương Văn Nhưn cho biết, trận lũ năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn bản có 94 hộ, thì 56 hộ dân bị ảnh hưởng, đặc biệt trong số đó có tới 36 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình mất sạch tài sản, giờ vẫn phải sống tạm bợ trong lều bạt.

Những căn chòi tạm được dựng san sát nhau, bên trên mái được phủ bạt tạm bợ



Cuộc sống trong những căn chòi tạm giữa núi rừng khiến sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Những ngày mưa, nước dột khắp nơi, nền đất ẩm ướt gây bất tiện. Trẻ nhỏ không có chỗ học tập ổn định. Trong khi người dân chủ yếu sống nhờ nương rẫy và đánh bắt cá, nhưng sau lũ, ruộng, rẫy bị vùi lấp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Điện sinh hoạt tại bản vẫn chưa có lưới điện quốc gia, người dân chủ yếu dùng máy phát điện 2-3 tiếng mỗi ngày. Nước sinh hoạt được lấy từ khe suối.

Nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều hộ dân phải dựng chòi tạm để ở



Ông Lò Văn May (SN 1969, trú tại bản Cha Nga) than thở: "Cả gia đình đang sống tạm trên mảnh đất của bản, không biết khi nào có đất ổn định để dựng lại căn nhà".

“Tính dựng chòi lên ở tạm vài tuần nhưng nay thời gian cũng trôi qua hơn 8 tháng rồi. Mỗi lần mưa gió là cả bản không nhà ngủ được, điện không, mưa dột tứ bề...”, nhiều người dân bản Cha Nga chia sẻ thêm.

Không biết khi nào, người dân ở đây mới có cuộc sống ổn định trở lại.



Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy thông tin, trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại bản Cha Nga.

"Để đảm bảo ổn định lâu dài, thời gian qua chính quyền địa phương đang khẩn trương khảo sát, tìm vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, việc tìm quỹ đất ở khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc lực lượng chức năng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một số khu vực có thể đảm bảo an toàn nhưng chi phí san gạt làm khu tái định cư quá lớn nên vẫn chưa thể thực hiện", ông Bảy giải thích.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn