Nghệ An: Tới thăm ngôi đền gần nghìn năm tuổi bên dòng sông Mai thơ mộng

Tọa lạc bên dòng sông Mai thơ mộng, Đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) không chỉ là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ mà còn là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia thu hút đông đảo du khách thập phương.

Được xây dựng từ thời nhà Trần, phát triển quy mô lớn ở thời Lê và trùng tu ở thời Nguyễn, Đền Cờn mang nét kiến trúc giao thoa văn hóa đặc sắc giữa các triều đại, từ vật liệu xây dựng đền cho đến đường nét chạm khắc, tạo hình…

Trải qua thời gian, đền Cờn vẫn giữ được những nét cổ kính, trang nghiêm. Ngôi đền vẫn lưu giữ nhiều hiện vật, phong phú về loại hình, đa dạng về chất liệu, có giá trị nghệ thuật cao.

Cấu trúc chính của đền gồm tòa Nghi môn, Chính điện, Trung điên, Hạ điện và tòa ca vũ. Điểm đặc biệt của Đền Cờn đó là nơi thờ Tứ Vị Thánh Nương, với bốn bức tượng đặt tại Thượng điện. Người dân tương truyền rằng, sự phù trợ của Tứ vị thánh nương sẽ bảo trợ cho nghề đi biển và cuộc sống của ngư dân, giúp họ ra khơi thuận lợi và trở về an toàn.

Hàng năm, từ ngày 19-21/1 Âm lịch, lễ hội Đền Cờn diễn ra tưng bừng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đền Cờn không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của người dân địa phương, đặc biệt là những người làm nghề đi biển, mà còn là điểm đến hấp dẫn giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của người dân Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh to lớn, Đền Cờn xứng đáng là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với xứ Nghệ./.

