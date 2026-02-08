Nghệ An tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Chỉ thị nói trên vừa được ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ký.

Theo Ban Thường vụ, thời gian qua, bộ máy chính quyền 2 cấp ở địa bàn cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cơ bản được rà soát, điều chỉnh phù hợp; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, các nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao, phân cấp, phân định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đầu đã phát huy hiệu quả, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, thích ứng và hành động quyết liệt của cả hệ trị.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cửa Lò (Nghệ An).

Bên cạnh kết quả đạt được, qua công tác giám sát cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập như việc kiện toàn, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số xã, phường còn chậm; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, thừa thiếu cục bộ; nhiều nơi thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã năng lực tham mưu và kỹ năng tác nghiệp còn hạn chế, gặp khó khăn trong đáp ứng yêu cầu, công việc. Việc triển khai phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp xã có nơi còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các địa phương.

Để nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Ban Thường vụ giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh phải triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước (đối với những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra); sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chỉ đạo các xã, phường căn cứ nhu cầu, quy mô nhiệm vụ và điều kiện thực tế, xem xét việc thành lập ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện các dự án được giao.

Khẩn trương quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/3/2026. Quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn ở cấp xã, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đồng thời chỉ đạo rà soát, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp xã; giao quyền chủ động cho cấp xã đối với những nhiệm vụ đủ điều kiện thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phân cấp chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết chi trả chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; xem xét, giải quyết kinh phí để chi trả lương cho các cán bộ hợp đồng ở các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện (cũ).

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức chuyên môn, viên chức các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách cấp xã (trừ viên chức ngành giáo dục, y tế);..

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trên cơ sở định mức biên chế giai đoạn 2026 - 2031 được Trung ương giao, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ biên chế cho các địa phương, đơn vị dựa trên vị trí việc làm, chức vụ, mức độ phức tạp và phạm vi, quy mô hoạt động của từng cơ đơn vị.

Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2026 - 2030. Rà soát biên chế, gắn với vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường kịp thời kiện toàn, bổ sung đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban cấp xã khi cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc, tiêu chuẩn, điều kiện về chính trị…

Đối với Đảng ủy các xã, phường thì yêu cầu phải rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu để kiện toàn, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu theo quy định; triển khai xây dựng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học công nghệ, cán bộ có năng lực thực tiễn, am hiểu quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất năng lực, sở trường của cán bộ để bố trí, sắp xếp lại theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc”…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp, tinh gọn các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/4 tới.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV