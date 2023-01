Nghệ An tiếp sức, đồng hành cùng nhà đầu tư

Top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước

Tính đến ngày 31/12/2022, kết quả thu hút đầu tư vào các Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) Nghệ An đã vượt kế hoạch đề ra trong năm, đến thời điểm hiện nay tỉnh Nghệ An đã thu hút được 32 dự án và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 29.963 tỷ đồng (kế hoạch là 15.000 - 20.000 tỷ đồng), tăng 256% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 50% so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 884 triệu USD (kế hoạch là 400 triệu USD), tăng 248% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 121% so với kế hoạch.

Lũy kế đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An có 283 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 104.272,7 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD), trong đó có 68 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,21 tỷ USD thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, chủ yếu thuộc khu vực Đông Bắc Á và ASEAN như: Hồng Kông, Trung Quốc (1,29 tỷ USD); Singapore (321 triệu USD); Đài Loan (Trung Quốc) (255 triệu USD), Nhật Bản... Các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An chiếm gần 50% số lượng dự án và chiếm trên 87% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh.

Với kết quả trên, đã góp phần đưa Nghệ An vào danh sách top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước và chiếm trên 37% tổng vốn FDI trong cả quá trình thu hút vốn FDI của cả tỉnh.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Theo Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, để đạt được kết quả như vậy, những năm gần đây, Nghệ An đã tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; nỗ lực cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư có tính trọng tâm, trọng điểm.

Trong 3 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư, tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, như: Nghệ An đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về việc phê duyệt Đề án “Cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025”; thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp đầu tư...

Bên cạnh đó, đây cũng là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị công tác về quy hoạch, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; về cải cách thủ tục hành chính; về tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư của lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An trong thời gian qua.

Đặc biệt, khi mức độ cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng cao giữa các tỉnh có độ tương đồng về mặt địa lý, cơ chế ưu đãi đầu tư, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Cục Đầu tư nước ngoài; các tổ chức xúc tiến thương mại; các công ty đầu tư hạ tầng KCN; các nhà đầu tư hiện hữu... để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, tiếp cận với các đối tác, các nhà đầu tư tiềm năng đang có kế hoạch dịch chuyển nhưng chưa quyết định được địa điểm đầu tư...

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư

Trao đổi với Tạp chí Nhà đầu tư, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết, đầu tư nước ngoài vào tỉnh Nghệ An đang có xu hướng tăng nhanh, được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm, quy mô của các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng, phát triển, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này chứng minh sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư, vào sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An.

Ban quản lý KKT Đông Nam sẽ tập trung thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng 3 KCN trọng điểm (VSIP 1, WHA - Giai đoạn 2, Hoàng Mai 1); đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng KCN Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP 2), Hoàng Mai 2; sẵn sàng về quy hoạch và các điều kiện phát triển thêm các KCN mới (WHA - Giai đoạn 3, 4, Thọ Lộc - giai đoạn 2, Nghĩa Đàn). Đồng thời, tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh... Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

Theo ông Lê Tiến Trị, mặc dù năm 2022 Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước, nhưng lũy kế đến nay thì Nghệ An vẫn là địa phương đứng thứ 32 về tổng vốn FDI trên cả nước. Do vậy, số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư ở tỉnh Nghệ An còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ.

Để hòa vào dòng chảy mạnh mẽ của hội nhập quốc tế, gia tăng dòng vốn FDI từ nước ngoài vào tỉnh Nghệ An nói chung và các KCN, KKT nói riêng, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An chia sẻ, đến năm 2025, Ban đặt mục tiêu thu hút đầu tư 100 - 120 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 75.000 - 90.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 60% so với vốn đầu tư đăng ký.

Bên cạnh đó, thu ngân sách trong KKT Đông Nam, các KCN đến năm 2025 chiếm khoảng 20 - 25% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho người lao động khoảng 80.000 - 100.000 người . Để đạt được mục tiêu trên, Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN. Đặc biệt, quan tâm đẩy nhanh thủ tục đầu tư Dự án cảng nước sâu, triển khai xây dựng nhà ở xã hội đã được cấp chủ trương đầu tư để phục vụ người lao động trong KKT Đông Nam và các KCN.

Vị Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An còn cho biết sẽ phối hợp với các trường đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động có kỹ năng nghề gắn với dự báo nguồn nhân lực trong KCN, KKT, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm 2022, thu hút đầu tư ở Nghệ An, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực trên cả 5 phương diện, đó là số lượng dự án FDI tăng cao; vốn đăng ký đầu tư vượt mục tiêu đề ra; cơ cấu thu hút đầu tư chuyển dịch theo hướng tăng số lượng dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài; lĩnh vực đầu tư chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp; địa bàn thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào KKT Đông Nam và các khu công nghiệp là động lực tăng trưởng của tỉnh. So với các năm trước, kết quả thu hút đầu tư năm 2022 ở Nghệ An tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là các dự án FDI. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 45.764,5 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn