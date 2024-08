Điểm chuẩn các trường công an năm 2024: Thí sinh lưu ý công thức tính điểm

Năm nay, điểm chuẩn vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị CAND đối với nữ, phía Bắc có điểm chuẩn cao nhất là 25,52 điểm.

Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (Ảnh: T32)

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Điểm chuẩn các ngành Công an năm 2024. Ảnh: Huyền Thanh

Cục Đào tạo lưu ý, công thức tính điểm như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó: ĐXT: điểm xét tuyển; M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND; BTBCA: Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức:

ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. (ĐC là điểm cộng; ĐƯT là điểm ưu tiên; ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; KV là điểm khu vực; Đth là điểm thưởng).

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND năm 2024 vẫn giữ ổn định như các năm trước với 3 phương thức; phương thức 3 có tính kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Năm nay các trường CAND đã xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ THPT (phương thức 1 và phương thức 2) và có 127 thí sinh đã trúng tuyển theo hai phương thức trên.

Để thuận tiện cho công tác tra cứu điểm chuẩn, thí sinh truy cập vào website của các trường đã đăng ký nguyện vọng và xem hướng dẫn chi tiết.

Tác giả: Nam Du

Nguồn tin: kinhtedothi.vn