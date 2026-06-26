Nghệ An giữ phong độ thu hút FDI

Thông tin được Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cập nhật tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra sáng nay, 25/6.

Theo đó, thu hút đầu tư giữ vững đà khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ.

Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ USD (xếp thứ 3 cả nước).

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải

Theo người đứng đầu ngành tài chính Nghệ An, khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.651 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán, tăng 26,8% so với cùng kỳ.

"Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây" - Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải nói.

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Nghệ An vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước, quyết giữ vững tốp 10 toàn quốc sau nhiều năm liên tiếp thể hiện phong độ ấn tượng.

Năm 2024, địa phương này thu hút gần 1,75 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước.

Trước đó, năm 2023, Nghệ An lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt 1 tỷ USD, đạt mốc 1,603 tỷ USD, xếp thứ 8 toàn quốc. Xa hơn nữa, năm 2022, mảnh đất xứ Nghệ thu hút 961,3 triệu USD, lần đầu tiên lọt tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn