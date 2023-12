Nghệ An: Thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Theo đó trong hai ngày 30/11 và 1/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã đồng loạt kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại các ki ốt kinh doanh trên địa bàn, chợ đầu mối đặc biệt khu vực buôn bán xung quanh trường học. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo vi phạn quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, thu giữ và xử lý các hộ kinh doanh vi phạm.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm bánh kẹo vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh Lê Quyết)

Kiểm tra 63 ki ốt, lực lượng chức năng phát hiện 32 ki ốt vi phạm, thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là những sản phẩm có bao bì, màu sắc hấp dẫn, giá thành rẻ, dễ thu hút đối tượng trẻ em, học sinh. Tuy nhiên, những sản phẩm này đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo đến nhà trường, các bậc phụ huynh cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng các sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn